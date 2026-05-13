Siracusa, campo Scuola “Pippo Di Natale”: al via i lavori per il ripristino della pista di atletica

Sono stati avviati i lavori al Campo Scuola “Pippo Di Natale” per il ripristino di alcuni tratti usurati e per il rifacimento della segnaletica delle corsie della pista di atletica e delle pedane dedicate ai concorsi.

Gli interventi rappresentano una condizione necessaria per ottenere il rinnovo dell’omologazione federale dell’impianto sportivo.

Parallelamente, gli uffici competenti continuano a lavorare al progetto di ristrutturazione complessiva della struttura, con l’obiettivo di ammodernare l’intero impianto e migliorarne funzionalità e servizi.

A darne notizia è Giuseppe Gibilisco, capo di gabinetto del Comune di Siracusa.