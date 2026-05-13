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Siracusa, campo Scuola “Pippo Di Natale”: al via i lavori per il ripristino della pista di atletica

Gli interventi rappresentano una condizione necessaria per ottenere il rinnovo dell’omologazione federale dell’impianto sportivo

Gli interventi rappresentano una condizione necessaria per ottenere il rinnovo dell’omologazione federale dell’impianto sportivo

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Sono stati avviati i lavori al Campo Scuola “Pippo Di Natale” per il ripristino di alcuni tratti usurati e per il rifacimento della segnaletica delle corsie della pista di atletica e delle pedane dedicate ai concorsi.

Gli interventi rappresentano una condizione necessaria per ottenere il rinnovo dell’omologazione federale dell’impianto sportivo.

Parallelamente, gli uffici competenti continuano a lavorare al progetto di ristrutturazione complessiva della struttura, con l’obiettivo di ammodernare l’intero impianto e migliorarne funzionalità e servizi.

A darne notizia è Giuseppe Gibilisco, capo di gabinetto del Comune di Siracusa.


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