Siracusa, Campo Scuola “Pippo Di Natale”: FI e FdI chiedono la sospensione del nuovo regolamento

Depositato questa mattina un Atto di Appello al Segretario Generale del Comune di Siracusa con richiesta di trasmissione al Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa da parte dei gruppi di Forza Italia e Fratelli d’Italia a firma del Consigliere comunale Damiano De Simone.

L’atto di appello riguarda la sospensione dell’efficacia del Nuovo Regolamento d’Uso del Campo Scuola “Pippo Di Natale” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 143/2019 e successive modificazioni, nonché del piano tariffario in vigore e dell’Avviso Pubblico per la fruizione di spazi presso il Campo Scuola “Pippo Di Natale” per la stagione sportiva 2025/2026.





La richiesta si basa sull’Atto di Compravendita del 21.06.1961, con il quale la Sig.ra Graziella Di Natale vendeva un appezzamento di terreno al Comune di Siracusa e alla Provincia Regionale di Siracusa, che lo acquistavano in maniera indivisa in ragione di metà per ciascuno, destinato a campo sportivo scolastico.

Le forze di opposizione ritengono che il Nuovo Regolamento d’Uso del Campo Scuola “Pippo Di Natale” attualmente in vigore, sia stato approvato unilateralmente dal Comune di Siracusa, escludendo dal processo decisionale l’Ente comproprietario, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, rendendo l’iter di approvazione non ancora concluso.

I Consiglieri, quindi, chiedono la sospensione degli atti citati e la conclusione del corretto iter di approvazione del Nuovo Regolamento d’Uso del Campo Scuola “Pippo Di Natale” con la partecipazione attiva dell’Ente comproprietario, pertanto di rendere efficace il precedente Regolamento d’Uso dell’impianto del 2014 e relativo piano tariffario che, documenti alla mano, risulta essere l’ultimo atto che ha seguito e concluso il corretto iter di approvazione tra i due Enti comproprietari.