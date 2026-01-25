Siracusa, Candelari sul Lungomare di Levante: “Situazione di grave degrado e rischi per la sicurezza”

Una richiesta pubblica e urgente è stata indirizzata all’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Siracusa per segnalare lo stato di grave degrado in cui versa il Lungomare di Levante, una delle aree più strategiche e frequentate della città, caratterizzata da un’alta concentrazione di strutture turistiche, alberghi, bed & breakfast e attività di ristorazione.

A sollevare la questione è Francesco Candelari, già vicepresidente del quartiere Santa Lucia, che ha trasmesso una segnalazione formale corredata da immagini che documentano una situazione definita “non più rinviabile”.

Dalle fotografie emergono numerose criticità: le barriere frangionde risultano deteriorate e non più efficaci nel contenere la forza delle mareggiate; la banchina è interessata da un’evidente erosione progressiva, con cedimenti del piano di calpestio e tratti di pavimentazione sconnessa; i parapetti metallici appaiono fortemente corrosi, con un concreto rischio di cedimenti strutturali.

Condizioni che, secondo Candelari, rappresentano un potenziale pericolo per cittadini e turisti, in particolare per famiglie, anziani e persone con difficoltà motorie, oltre a rendere l’area sempre più vulnerabile agli eventi meteorologici estremi, ormai più frequenti e intensi.

“Non si tratta solo di decoro urbano – sottolinea – ma di sicurezza pubblica, tutela del territorio ed economia turistica“. Per questo motivo, nella richiesta inviata all’assessorato, vengono avanzate alcune precise istanze: l’effettuazione di un sopralluogo tecnico urgente, la messa in sicurezza immediata delle parti più compromesse, la progettazione di nuove barriere frangionde adeguate alle mutate condizioni climatiche e una programmazione strutturale seria e non più procrastinabile.

La richiesta viene definita pubblica, trasparente e responsabile, con l’auspicio di un riscontro rapido e concreto nell’interesse della città. Candelari invita inoltre i cittadini a mantenere alta l’attenzione sul tema, affinché il Lungomare di Levante possa ricevere l’attenzione e la visione necessarie a prevenire rischi futuri e a valorizzare uno dei tratti più significativi del litorale siracusano.