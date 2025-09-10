Siracusa, cane sulla rampa d’accesso all’autostrada: “situazione di pericolo”

Una situazione spiacevole e di pericolo senza alcuna soluzione. Una lettrice ha segnalato alla redazione di SiracusaNews la presenza costante di un cane meticcio, di colore marroncino, nella rampa di accesso all’autostrada Siracusa nord–Catania.

L’animale, che secondo quanto riferito si troverebbe lì da circa un mese, rappresenta un pericolo per sé stesso e per gli automobilisti che percorrono quotidianamente quel tratto stradale. “Non so di cosa si nutre e come sopravviva – scrive la cittadina – ma sono stati fatti centinaia di solleciti al 112, all’Anas e alla Polizia stradale, tutti senza risultato. Il cane resta lì. Non solo soffre lui, ma costituisce un rischio enorme per la circolazione. Mi auguro che almeno un appello pubblico possa servire a smuovere le istituzioni e portare a una soluzione dignitosa e sicura”.

La segnalazione è stata inoltrata anche all’attivista Enrico Rizzi, ma al momento non si registrano interventi