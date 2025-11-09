Siracusa, cane bloccato su un frangiflutto: salvato dai Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione questa mattina a Siracusa, dove un cane è stato avvistato bloccato su un frangiflutto affiorante, a circa venti metri dalla riva, alle spalle di via Dionisio il Grande. Non è ancora chiaro come l’animale sia riuscito a raggiungere quella posizione isolata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Siracusa, che, indossando le tute ATP (auto protezione in ambiente acquatico), hanno raggiunto il cane e lo hanno recuperato in modo rapido e sicuro.

Una volta portato a terra, l’animale è stato messo in sicurezza e affidato alla Polizia Municipale e alla responsabile del canile “Piccolo Panda”. Da un primo controllo il cane non presentava ferite apparenti, ma è risultato privo di microchip. Sarà quindi la struttura ad occuparsi delle cure necessarie e a tentare di rintracciare l’eventuale proprietario.