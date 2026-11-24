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Siracusa, cane morto in un carrello al parco Robinson
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«Presso il parco Robinson hanno lasciato un cane morto davanti l'ingresso principale (spiazzale del mercato di mercoledì)»un lettore, via WhatsApp
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