Siracusa, Cannabis, salute e consapevolezza: alla Borgata un incontro tra medici, pazienti e associazioni

Alla camera del lavoro La Borgata, si è svolto l’incontro pubblico dedicato al tema della riduzione del danno e del consumo consapevole. L’iniziativa, realizzata con il contributo dell’Associazione Cannabis Cura Sicilia Social Club APS, ha visto la partecipazione di numerosi operatori e cittadini interessati ad approfondire un tema sempre più attuale. Il confronto è stato ricco e costruttivo grazie anche alla presenza di professionisti del settore: l’associazione ha portato farmacisti e un medico, offrendo un contributo concreto e scientifico al dibattito.

Momento particolarmente intenso è stato il racconto diretto di Alessandro Raudino, fondatore e vicepresidente dell’associazione, che ha condiviso la propria esperienza di vita con la sclerosi multipla, rappresentando la realtà di tanti pazienti che utilizzano la cannabis per migliorare la qualità della propria vita. Altrettanto profonda è stata la testimonianza di un altro paziente, Giacomo Sicurello, che ha evidenziato l’importanza dell’accesso consapevole e sicuro alla cannabis. Durante l’incontro si è parlato anche del ruolo fondamentale dell’alimentazione e dell’utilizzo di svariate piante nel supporto al benessere della persona, sottolineando un approccio integrato che unisce medicina, natura e stili di vita sani. È stata inoltre evidenziata la crescente diffusione di sostanze sintetiche vendute come cannabis nel mercato illegale, con i relativi rischi per la salute, rafforzando la necessità di modelli regolamentati basati su controllo, qualità e informazione.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di grande valore umano e sociale, confermando quanto sia urgente costruire spazi sicuri e informati per cittadini e pazienti. La presidente dell’associazione Cannabis Cura Sicilia Social Club APS , Florinda Vitale, ha annunciato importanti novità sul progetto pilota in Sicilia, volto a creare un modello concreto di regolamentazione, riduzione del danno e tutela della salute, e ha illustrato le iniziative in programma sul territorio per promuovere diritti, consapevolezza e soluzioni reali per la comunità. La camera del lavoro La Borgata della Cgil condivide e sostiene la campagna di cannabis Cura Sicilia e chiede all’ordine dei medici di valorizzare l’uso terapeutico della cannabis, nel rispetto dei protocolli già in essere.