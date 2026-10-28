Siracusa, Cannata attacca Italia e Carta: “un gioco gattopardiano, noi non partecipiamo”

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Video · la polemica

“Un gioco gattopardiano a cui noi non partecipiamo”. Luca Cannata torna ad attaccare il sindaco Francesco Italia e l’onorevole Giuseppe Carta, all’indomani della ricomposizione parziale della Giunta comunale di Siracusa, che ha visto la riconferma di due assessori riconducibili a Grande Sicilia-Mpa.

Una scelta che arriva dopo le dichiarazioni della scorsa settimana, quando, in occasione della visita a Siracusa del responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, Cannata aveva tracciato una netta distanza politica da Grande Sicilia, mettendone in discussione la collocazione nella coalizione di centrodestra. La riconferma degli assessori, però, non cambia la posizione del deputato.





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“Io sono stato chiaro e lineare e continuerò a esserlo insieme al gruppo cittadino e al coordinamento – afferma Cannata – dimostrando ancora una volta la nostra coerenza. Una parola che forse per alcuni è difficile anche da comprendere”.

Il parlamentare guarda anche all’appuntamento del 18 novembre, quando il Consiglio comunale sarà chiamato a discutere la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. “Vedremo come si svilupperà e quali saranno i voti in Consiglio comunale – osserva – ma intanto abbiamo assistito a una sorta di equilibrismo del sindaco Italia: ha azzerato la Giunta e poi ha rinominato gli stessi assessori, continuando con lo stesso metodo”.

Da qui la critica, rivolta tanto al primo cittadino quanto agli alleati che continuano a sostenerlo. “È un gioco gattopardiano a cui noi non partecipiamo – insiste Cannata – e siamo contrari a questo modo di fare politica dal primo giorno. Vale per il sindaco Italia di Azione, così come per l’onorevole Carta di Grande Sicilia e per tutto il gruppo dell’Mpa. Noi continueremo a essere coerenti, loro saranno valutati per quello che stanno facendo”.

Per Cannata, il confronto politico non può prescindere dalle condizioni della città, che a suo giudizio continua a fare i conti con numerosi disservizi. “C’è una città che vede problemi ovunque – sostiene – e anche sulla valorizzazione dei beni culturali, che vogliamo portare avanti con la Regione Siciliana, il Comune non sta svolgendo pienamente le proprie funzioni, nonostante esistano un accordo e un protocollo. Vogliamo che faccia la propria parte”.

L’attacco più duro riguarda però il servizio idrico, al centro delle proteste dei cittadini per le ripetute interruzioni dell’erogazione. “La gestione dell’acqua è disastrosa e questa gestione ha un nome e un cognome: Giuseppe Carta – afferma Cannata – che assieme al sindaco Francesco Italia gestisce il servizio. Se oggi ci sono questi problemi è perché in un anno e mezzo hanno gestito male, continuano a gestire male e non stanno raggiungendo l’obiettivo principale: garantire servizi alla comunità”.