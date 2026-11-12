Siracusa, Cannata (FdI) a Carta: “Predica bene e razzola male, voti la sfiducia a Italia”

Politica · Il 18 novembre

“Giuseppe Carta dice che Siracusa può diventare un laboratorio di sviluppo e che “dobbiamo costruire”. Cominci dal capoluogo, dove Grande Sicilia siede in giunta con Francesco Italia e condivide la responsabilità di come vengono amministrati i servizi”. Lo dichiara Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, replicando alle dichiarazioni di Carta sul Rapporto SVIMEZ.

“Nella classifica 2025 del Sole 24 Ore la provincia di Siracusa è penultima per qualità della vita e terz’ultima per startup innovative. Nel capoluogo, secondo Legambiente, la rete perde il 65,1% dell’acqua immessa e il trasporto pubblico registra appena sette viaggi per abitante all’anno. Carta parla di innovazione e servizi efficienti. Dica ai siracusani quali risultati ha ottenuto la maggioranza che il suo movimento sostiene – sottolinea -. Il 18 novembre, in Consiglio comunale, Grande Sicilia avrà l’occasione di dare seguito alle parole di Carta. Voterà la sfiducia o continuerà a tenere in piedi l’amministrazione Italia? Carta lo dica prima della seduta. I giochetti e i trucchetti con Italia li lasci al circo. In Consiglio comunale si assuma la responsabilità della sua scelta”.