Politica · La replica

“Vinciullo appare evidentemente confuso. Fratelli d’Italia è un partito vivo, serio e coerente, che non cambia posizione a seconda delle poltrone disponibili. Noi non cerchiamo incarichi per sopravvivere politicamente. Lui con Carta, invece, amministra assieme a Francesco Italia e, quando si parla di posti e poltrone, può certamente rivendicare il primato”. È la replica del deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, alle dichiarazioni del commissario provinciale di Grande Sicilia, Vincenzo Vinciullo.

“Parla di sconfitte, ma dovrebbe cominciare dai numeri. Al Libero Consorzio Fratelli d’Italia ha eletto due consiglieri. Quanti ne ha eletti Grande Sicilia? Prima di impartire lezioni sui risultati elettorali degli altri, sarebbe opportuno fare i conti con i propri – aggiunge -. Noi non abbiamo subito alcuna sconfitta politica: abbiamo sostenuto una posizione chiara, senza cercare scorciatoie e senza barattare la nostra coerenza con qualche incarico”. Per Cannata, il punto centrale resta il comportamento assunto da Grande Sicilia nei confronti dell’amministrazione comunale, dopo la fiducia votata al sindaco.

“Vinciullo continua a parlare di riunioni, segreterie e alleanze per evitare l’unica questione sulla quale dovrebbe rispondere ai siracusani: la coerenza. Era lui stesso a giudicare Francesco Italia inadeguato ad amministrare Siracusa, basterebbe spulciare le sue dichiarazioni prima di essere folgorato sulla via di Damasco – ricorda – Eppure ieri, in Consiglio comunale, la capogruppo Gabriella Troia ha confermato il sostegno di Grande Sicilia al sindaco. Cosa è cambiato? Italia è improvvisamente diventato un buon amministratore oppure sono cambiate le convenienze politiche? Vinciullo ha perso l’occasione di essere coerente con le proprie dichiarazioni e ha scelto di tradire due volte i siracusani: prima nelle parole, poi nei fatti”.

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Il deputato di Fratelli d’Italia richiama anche le condizioni della città. “Il risultato dell’amministrazione Italia è sotto gli occhi di tutti. Lo certificano le classifiche sulla qualità della vita che collocano Siracusa nelle posizioni di coda. E lo confermano le stesse difficoltà politiche del sindaco, che sulla mozione di sfiducia ha raccolto soltanto quattordici voti contrari, contro sedici favorevoli. È questa l’amministrazione che Vinciullo ha deciso di sostenere. Prima di parlare delle presunte sconfitte degli altri, dovrebbe spiegare quali risultati abbia ottenuto per la città attraverso questa alleanza – conclude Cannata, che respinge al mittente le accuse di voler dividere il centrodestra -. La coalizione non si costruisce con le riunioni di facciata, ma con la chiarezza delle posizioni e con il rispetto degli elettori. Non si può dichiararsi alternativi a Francesco Italia e poi sostenerlo quando arriva il momento di assumersi una responsabilità. Fratelli d’Italia ha fatto una scelta politica trasparente. Grande Sicilia ne ha fatta un’altra, altrettanto chiara: tenere in piedi questa amministrazione. Vinciullo può cercare tutte le giustificazioni che vuole, ma non può pretendere che gli altri facciano finta di non vedere. Quanto alle sue lezioni di storia politica, gli consigliamo qualche pillola di fosforo e magari il supporto di un buon professionista che lo aiuti a ricordare il passato, così da evitare di continuare a dire castronerie anche in futuro. La memoria può giocare brutti scherzi, soprattutto a chi cambia posizione con tanta disinvoltura. Noi continueremo a fare politica con serietà e coerenza. Lui continui pure a contare le nostre presunte sconfitte, noi contiamo le sue contraddizioni”.