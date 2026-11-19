Politica · Fratelli d’Italia

“Per mandare a casa Francesco Italia sarebbe bastato il voto favorevole di quattro dei cinque consiglieri di Grande Sicilia. Tutti e cinque hanno votato contro la sfiducia. Giuseppe Carta ha scelto di salvare la poltrona di Italia, tradendo per la seconda volta l’impegno assunto con gli elettori del centrodestra”. Lo dichiara Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera.

“Italia non ha nulla da festeggiare. Sedici consiglieri hanno votato per mandarlo a casa, soltanto quattordici per tenerlo in carica. Non confonda il mancato raggiungimento del quorum della sfiducia con l’esistenza di una maggioranza per governare. Il 22 ottobre aveva dichiarato che, senza una maggioranza, sarebbe andato a casa. Mantenga la parola data e si dimetta – le parole di Cannata – Avevamo detto che il 18 novembre sarebbe stato lo spartiacque. Grande Sicilia ha scelto Italia. Fratelli d’Italia mantiene la propria coerenza, mentre Grande Sicilia-Mpa divide il centrodestra, continuando a governare con un sindaco che è anche il commissario regionale di Azione. Il rischio adesso è che si apra l’ennesimo mercato delle poltrone, tra assessorati da distribuire e consiglieri da rincorrere per trovare i voti necessari a governare. Mentre Carta e Italia pensano alla loro sopravvivenza politica, Siracusa continua a fare i conti con i problemi dell’acqua, dei rifiuti e del decoro urbano. Di questa situazione sono entrambi politicamente responsabili. Fratelli d’Italia continuerà a rispettare il mandato ricevuto dai siracusani, senza inciuci e senza compromessi, lavorando per costruire una vera alternativa di governo. Il futuro di Siracusa vale più delle poltrone di Carta e Italia”.