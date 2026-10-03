Siracusa, Cannata su Isab: “abbiamo salvato una raffineria strategica”

Politica · Il commento

La nuova proprietà italiana di ISAB e il rilancio della raffineria di Priolo vengono letti come un passaggio legato innanzitutto alla sicurezza energetica nazionale. È il tema sul quale si concentra il deputato siracusano Luca Cannata, intervenuto dopo la visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso negli impianti ISAB.

Per Cannata, il sito di Priolo rappresenta una realtà industriale di peso nazionale, anche per la quota di produzione legata alla raffinazione. «Stiamo puntando sulla sicurezza energetica», ha sottolineato, ricordando come l’attenzione del Governo sul polo sia iniziata già nel 2022, quando fu affrontata la crisi legata alla precedente proprietà. “Abbiamo salvato questo sito“, ha affermato Cannata, definendo ISAB “una raffineria importantissima perché circa un quinto della produzione nazionale passa da qui come raffinazione“.

Ora il passaggio a Ludoil apre, secondo il parlamentare, una nuova fase. La famiglia Ammaturo, ha ricordato, ha investito nel sito e il Governo intende sostenere una produzione che deve mantenere una forte rilevanza nazionale. L’obiettivo indicato è duplice: tutelare l’occupazione e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

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“Vogliamo sostenere quella che è una produzione che deve essere in tal senso italiana“, ha spiegato Cannata, collegando il futuro della raffineria anche allo scenario internazionale e alle tensioni che hanno riportato al centro il tema dell’energia e del costo delle materie prime.

Il riferimento è in particolare alle dinamiche legate al prezzo dell’energia, al greggio, al Brent e alla raffinazione. “Sappiamo che i problemi a livello internazionale sono proprio dovuti a quello che è infatti il caro energia“, ha aggiunto.

Per Cannata, quindi, il futuro di ISAB va inserito all’interno di una strategia più ampia nella quale la capacità industriale del polo siracusano può continuare a svolgere un ruolo nella sicurezza energetica del Paese. Una linea che, secondo il deputato, il Governo Meloni intende proseguire sostenendo le imprese che possono offrire risposte al sistema nazionale.