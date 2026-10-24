Siracusa, Cannata su sfiducia: “Centrodestra compatto, Grande Sicilia scelga dove stare”

Politica · mozione

“Il centrodestra deve votare compatto la sfiducia. Non si può stare un giorno a favore e uno contro. E quindi Grande Sicilia-Mpa deve dimostrare con chi vuole stare”. È un messaggio politico netto quello lanciato da Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia, sulla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Le dichiarazioni arrivano a margine dell’incontro con militanti e iscritti di FdI, alla presenza di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione del partito.

Cannata chiama direttamente in causa Grande Sicilia-Mpa, chiedendo una scelta chiara sulla posizione da assumere in Consiglio comunale. Per l’esponente di Fratelli d’Italia, le forze che si riconoscono nel centrodestra non possono mantenere posizioni differenti quando si tratta di decidere se sostenere o meno la permanenza in carica dell’attuale amministrazione e per questo si torna a parlare della posizione di Grande Sicilia-Mpa e del suo leader Giuseppe Carta.

La mozione è stata sottoscritta da 14 consiglieri comunali, un numero sufficiente per avviarne l’iter, ma non per determinarne automaticamente l’approvazione. Per sfiduciare il sindaco servono infatti almeno 20 voti favorevoli sui 32 componenti del Consiglio comunale, pari al 60% previsto dalla normativa siciliana. All’opposizione mancano dunque almeno sei voti. Ed è proprio in questa prospettiva che assume peso l’appello di Cannata: una convergenza di tutte le componenti del centrodestra garantirebbe il raggiungimento della soglia necessaria e il ritorno al voto.

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Cannata pone ancora una volta la questione in termini di coerenza politica, chiedendo agli alleati di chiarire se intendano condividere la linea del centrodestra anche a Palazzo Vermexio. Le parole pronunciate alla presenza di Donzelli portano così la discussione sulla sfiducia oltre il perimetro del Consiglio comunale. Il confronto non riguarda soltanto il futuro dell’amministrazione Italia, ma anche la tenuta e la riconoscibilità della coalizione di centrodestra a Siracusa.