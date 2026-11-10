Siracusa, Cannata: “Vinciullo copre Carta e Italia. No al tavolo, sfiducia decisiva”

Politica · Rifiuti

“Prima sull’acqua, adesso sui rifiuti. Quando tocca a Carta e Italia rispondere ai cittadini, parla Vinciullo. Stavolta è proprio il suo argomento sulle incompatibilità a chiamare in causa l’amministrazione comunale di Siracusa”. Lo dichiara Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, replicando al commissario provinciale di Grande Sicilia, Vincenzo Vinciullo.

“Se il segretario comunale aveva segnalato possibili incompatibilità nel CdA della SRR, l’amministrazione comunale aveva il dovere di affrontare il problema. Poteva attivarsi per proporre un altro nome e verificarne i requisiti. Il presidente aveva rassegnato le dimissioni il 31 luglio. Il 22 settembre, con la nota prot. n. 240776, il Comune ha invece chiesto l’intervento della Regione. È scritto nel decreto. L’amministrazione Italia ha scelto la strada del commissariamento e così ha certificato il proprio fallimento politico. È questo l’autocommissariamento di cui parlo – dice -. Vinciullo mi ricorda che sono stato sindaco di Avola per dieci anni. Lo rivendico. In quegli anni, sui servizi d’ambito, ci si confrontava tra sindaci e le decisioni si prendevano collegialmente. Oggi Carta e Italia pretendono, con arroganza, di accentrare le scelte, dall’acqua ai rifiuti, e di governare con la loro cricca. A Siracusa i cittadini fanno i conti con i disservizi idrici e ora la SRR è commissariata proprio mentre deve preparare un affidamento da circa 160 milioni di euro. Carta e Italia si assumano le proprie responsabilità. Spieghino perché si è dovuti arrivare alla nomina di un commissario per avviare la gara e come intendono garantire la continuità dei servizi. Quanto all’avvocato che Vinciullo tira in ballo, le posizioni che ho sostenuto su Aretusacque le ho messe per iscritto e sono agli atti pubblici delle assemblee. Li legga. Ho sempre sostenuto che gli incarichi vadano assegnati sulla base del merito e delle competenze. L’insinuazione di un interesse personale è priva di fondamento. E se qualcuno pensa di comprarsi il mio silenzio con una poltrona, ha sbagliato interlocutore”.

La mozione di sfiducia sarà lo spartiacque. “Grande Sicilia scelga in Consiglio comunale. O vota la sfiducia a Francesco Italia oppure si assume davanti ai siracusani la responsabilità di tenerlo in piedi e di prolungare il fallimento di questa amministrazione – conclude -. Fratelli d’Italia si confronterà con le altre forze del centrodestra che oggi sono all’opposizione a Siracusa. Finché Grande Sicilia sosterrà Italia, nessun tavolo con loro. Chi ha chiesto il voto come alternativa a Italia e oggi lo tiene in piedi tradisce il mandato ricevuto dagli elettori”.