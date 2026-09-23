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Siracusa, Cannavò torna in pista a Vallelunga al volante di Huracán Super Trofeo EVO2

di Oriana Gionfriddo ·
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Ignazio Cannavò

Ritorno in pista per il pilota siracusano con licenza maltese Ignazio Cannavò, rimasto fermo quest’anno a causa di un infortunio. Il 3 e 4 ottobre, sul circuito di Vallelunga, nel Lazio, si metterà alla guida della Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 della scuderia One Racing Team.

La vettura, affidata a inizio stagione ai piloti Luigi Moccia e Marzio Moretti, è stata messa a punto nel corso dell’anno da Cannavò insieme ai tecnici di Squadra Corse Lamborghini, conquistando gara dopo gara posizioni di vertice.

A seguire lo svolgimento tecnico del weekend sarà Giuseppe Pillirone.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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