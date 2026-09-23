Siracusa, Cannavò torna in pista a Vallelunga al volante di Huracán Super Trofeo EVO2

Ritorno in pista per il pilota siracusano con licenza maltese Ignazio Cannavò, rimasto fermo quest’anno a causa di un infortunio. Il 3 e 4 ottobre, sul circuito di Vallelunga, nel Lazio, si metterà alla guida della Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 della scuderia One Racing Team.
La vettura, affidata a inizio stagione ai piloti Luigi Moccia e Marzio Moretti, è stata messa a punto nel corso dell’anno da Cannavò insieme ai tecnici di Squadra Corse Lamborghini, conquistando gara dopo gara posizioni di vertice.
A seguire lo svolgimento tecnico del weekend sarà Giuseppe Pillirone.