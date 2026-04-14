Siracusa, cantiere al viale Teocrito: presto il ritorno alla normalità. Il plauso di Confcommercio

Confcommercio Siracusa esprime soddisfazione nei confronti dell’amministrazione comunale per l’imminente chiusura del cantiere di viale Teocrito, “dando seguito agli impegni assunti e dimostrando attenzione concreta alle esigenze dei numerosi esercenti penalizzati dai lavori che hanno interessato l’area nei mesi scorsi.

Durante tutto il periodo, i commercianti sono stati rappresentati dall’Associazione in un confronto continuo per cercare di impattare il meno possibile sulla già complessa vita commerciale dei tanti operatori della zona.

Il dialogo costante e costruttivo tra l’Associazione di categoria e l’Amministrazione ha consentito di mantenere alta l’attenzione sul tema, favorendo, ove possibile, un’accelerazione dei tempi di esecuzione e una gestione più attenta delle criticità segnalate dagli operatori economici, valutandone anche dei correttivi.

Confcommercio Siracusa rende noto che nel corso della settimana appena avviata è previsto il collaudo dell’opera. Qualora l’esito risulti conforme, si procederà alla riapertura del tratto stradale, restituendo piena fruibilità ad un’arteria fondamentale per la mobilità cittadina. Inoltre, in previsione dell’avvio della stagione teatrale classica che attrae milioni di presenze nei mesi a venire, la zona necessita di ritornare alla totale fruibilità viste le numerose attività di accoglienza, tra pubblici esercizi e ristorazione, oltre che commerciali di vario settore.

“Ristabilire la normale viabilità prima della stagione turistica – dichiara il vicepresidente di Confcommercio Paolo Blanco – significa permettere ai tanti operatori che hanno stretto i denti per mesi di ritrovare serenità. Per questo, Confcommercio intende ringraziare, in particolare, l’assessore alla Mobilità Enzo Pantano, che ha saputo garantire un confronto costante e proficuo”.

Il dialogo continuo è determinante per rappresentare le istanze degli esercenti, al fine di permettere che i lavori pubblici vadano avanti ma, insieme, giungere a soluzioni condivise e in tempi ragionevoli. Confcommercio Siracusa continuerà a collaborare nell’interesse delle imprese e della città.