Siracusa, “Cantonovu, Ninnaredde e Ciarameddi”: concerto natalizio nella chiesa di San Giuseppe

Un viaggio musicale nella tradizione natalizia siciliana, tra canti popolari, spiritualità e memoria collettiva. È “Cantonovu, Ninnaredde e Ciarameddi”, il concerto in programma lunedì 29 dicembre 2025, alle 20, nella suggestiva Chiesa di San Giuseppe, nel cuore di Ortigia, Siracusa.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia di San Martino Vescovo di Siracusa e vedrà protagonisti i Cantonovu, ensemble vocale impegnato nella rilettura del repertorio natalizio della tradizione siciliana: pastorali, ninnenanne e canti popolari che restituiscono il senso profondo del Natale come tempo di attesa, luce e comunità.

“Questo concerto – sottolinea don Gianluca Belfiore, parroco della Parrocchia di San Martino Vescovo – vuole essere un momento di condivisione e raccoglimento, in cui la musica diventa linguaggio di fede, memoria e speranza, capace di unire generazioni e sensibilità diverse“.

La serata è sponsorizzata dalla Federazione Cori Italiani e dall’Associazione Chorus Inside, a sostegno della diffusione della cultura corale e della valorizzazione del patrimonio musicale e spirituale del territorio.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto a Medici con l’Africa Cuamm, per sostenere progetti di cura e assistenza sanitaria nei Paesi più fragili. Un gesto concreto di solidarietà che affida alla musica il compito di farsi ponte tra bellezza e responsabilità, nel segno più autentico del Natale.