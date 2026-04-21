Siracusa, caos totale in Consiglio comunale: la maggioranza non c’è più, ci sono gli attriti con Grande Sicilia

Caos totale in Consiglio comunale: la maggioranza non c’è più. Ancora una volta non passa un atto non votato ai consiglieri di Grande Sicilia (prima fu per Bonafede, oggi di Cavarra), così il proponente decide, in autonomia, di lasciare l’aula. Seguito dai colleghi di partito, che di fatto lasciano aprono un’ulteriore breccia nella sempre meno solida maggioranza in aula. Il rimpasto non sembra più rinviabile, gli ultimi aggiustamenti in Giunta non hanno pacificato i malumori e oggi i nodi vengono al pettine.

Al termine della seduta è stato approvato all’unanimità l’atto di indirizzo che prevede la realizzazione di due nuovi solarium estivi, uno alla tonnara di Santa Panagia e un a Ognina. ​Il provvedimento, proposto dalla commissione Ambiente (illustrato in aula da suo presidente Andrea Buccheri) è stato l’unico punto in discussione a essere arrivato al voto finale. Delle altre tre proposte, quelle sull’istituzione del mercato del contadino di largo Di Giovanni e sulla realizzazione della rampa di collegamento tra riviera Dionisio il Grande e riva Porto Lachio sono state inviate in commissione per approfondimenti; quella sul riconoscimento di un debito fuori bilancio a favore della Edison sarà trattata in altra data.

Ad approfittarne, l’opposizione. Mai così unita e forte, anche per demeriti di un’amministrazione non in grado di far sentire il proprio peso in aula. “La seduta odierna del Consiglio Comunale ha messo a nudo l’immaturità politica e l’irresponsabilità di chi governa la città – si legge in una nota dei consiglieri di minoranza Damiano De Simone, Cosimo Burti, Luigi Gennuso, Alessandra Barbone, Leandro Marino, Toti La Runa (FI), Sara Zappulla, Angelo Greco, Massimo Milazzo (PD), Paolo Cavallaro, Paolo Romano (FdI), Ivan Scimonelli, Francesco Vaccaro, Daniela Rabbito (Lista Insieme) -. L’Amministrazione ha dimostrato una preoccupante approssimazione, risultando incapace di garantire persino la regolarità tecnica degli atti portati in aula. Il clima di tensione è nato dai legittimi rilievi dell’opposizione su una proposta palesemente

incompleta, corredata da planimetrie quantomeno errate e priva degli allegati fondamentali. Invece di riconoscere l’errore e rimediare con serietà, i consiglieri di maggioranza e del gruppo Grande Sicilia hanno reagito con un vero capriccio politico: determinato il rinvio dell’atto da parte dell’opposizione, hanno abbandonato l’aula in massa. I consiglieri hanno tenuto l’atteggiamento di chi, incapace di gestire il confronto e imporre la propria volontà, decide di “portare via il pallone” e interrompere i lavori, venendo meno al dovere verso i cittadini. A confermare questo clima di totale disordine è stata la discussione di un debito fuori bilancio in assenza dell’Assessore al Bilancio Coppa. Un fatto grave, che denota una mancanza di rispetto istituzionale e una gestione amministrativa dettata dall’improvvisazione e dai nervosismi. Mentre la maggioranza sceglieva la via della fuga e dei contrasti interni, l’opposizione ha agito con la maturità e la responsabilità richieste dal ruolo, rimanendo in aula per adempiere fino in fondo al mandato elettorale. L’opposizione ha garantito infatti l’approvazione dell’unico atto legittimo di iniziativa della Terza Commissione. Il Consiglio Comunale appartiene alla città e non può essere lasciato in balia dei capricci di una maggioranza che, quando perde la bussola, scappa dalle proprie responsabilità”.

​Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi giovedì prossimo alle 17,30, ma il rischio è di vedere altri attriti. Si inizierà discutendo la proposta di regolamento, con indicazione della composizione e della durata, della “Commissione speciale sulla strumentazione per il funzionamento ospedaliero”. Seguiranno: una mozione, presentata da Sergio Bonafede, sull’istituzione del Servizio di volontariato civico comunale; la proposta di approvazione e aggiornamento del catasto dei soprassuoli interessati da incendi per l’anno 2024; un ordine del giorno sui minori stranieri non accompagnati firmato dal gruppo consiliare del Partito democratico; l’atto di indirizzo per un nuovo regolamento sul campo scuola “Pippo Di Natale” presentato da Ivan Scimonelli.