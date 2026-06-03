Siracusa capitale del “Progetto Italia”, l’Hamrun Spartans apre un ponte con 31 società gemellate

Un giornata intensa e ricca di novità quella che si è vissuta all’hotel Villa Politi sabato 30 maggio in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto Malta Italia della società calcistica Hamrun Spartans F.C. L’isola siciliana collegata a quella maltese da un ponte sportivo che permette gemellaggi ricerca di talenti , divulgazione del brand e academy, un progetto lungimirante che vuole far emergere la passione di giovani talenti calcistici.

Alla conferenza stampa presenti i delegati dell’Hamrun Spartans, in rappresentanza del presidente Jopeh Portelli, Victor Cassar, responsabile relazioni esterne internazionali, Cassar ha parlato con grande orgoglio dell’Hamrun Spartans con i suoi 120 anni di realtà calcistica e dei risultati raggiunti negli ultimi tempi sotto la guida del noto imprenditore Jopeh Portelli e il CEO Marcel Bonnici, Chief Executive Officer. Per le attività sociali sul territorio con azioni umanitarie presente anche Ian Debattista, capo responsabile sociale d’impresa.

Debattista ha relazionato sulle ultime attività umatitarie e dei progetti futuri di beneficenza, la società infatti nutre una forte sensibilità verso le attività sociali, fra le più significative la donzione di una camera multisensoriale per bambini con autismo e un cane guida per non vedenti.

La parola è poi passata a coloro che dovranno portare avanti l’ambizioso progetto Italia Malta. Giorgio Abeni, direttore area tecnica progetto Italia che ha descritto nel dettaglio il progetto che si concentra su 3 pilastri fondamentali, formazione, scouting ed eventi collaterali. La conferenza è proseguita poi con le parole del vice direttore area tecnica, Nunzio Scuderi che si occuperà della ricerca di talenti che con passione e determinazione vogliono crescere professionalmente per avere future opportunità concrete.

La progettualità manageriale è stata invece affidata a Giulio Preite che ha parlato dell’importanza dei partner commerciali a sostegno del Club, della ricerca di collaborazioni con società professionistiche in Italia e anche in Europa. Inoltre la delegazione maltese ha incontrato il sindaco di Siracusa Fancesco Italia che ha accolto con entusiasmo questa futura collaborazione di formazione calcistica tra Italia Malta. Tra gli obbiettivi prefissati nel progetto emerge anche la “Second Opportunity” che mira a dare una seconda opportunità nel professionismo europeo tramite l’Hamrun Spartans FC con prove tecniche sul campo per i ragazzi dai 16 ai 18 anni.

Per i Club gemellati all’interno del Progetto “Second Opportunity”, si terranno eventi di Formazione per tecnici e dirigenti oltre che giornate coppa scouting. Altra occasione interessante è l’attività “Tutti in Hamrun” che mira allo scambio anche culturale in inglese per i più piccoli e le loro famiglie

Ad oggi il progetto Italia Malta dell’Hamrun Spartans FC vede già la partecipazione di 31 Società Gemellate sul territorio italiano ed europeo: A.S.D. Melicucco Calcio (Calabria); A.S.D. Scuola Calcio Junior (Sicilia); A.S.D. Union Kroton (Calabria); Santos FC (Lazio); S.S.D. Polis. Cinecittà Bettini (Lazio); A.S.D. Ria Management/Lokomotiv Roma (Lazio); A.S.D. Calcio Avola 1949 (Sicilia); A.S.D. Dragon City (Lazio); Università del Calcio (Lazio e Lombardia); U.S.D. Apice Calcio 1964 (Campania); FC Cortenuova (Toscana); NK Rudar Trbovlje (Slovenia); A.S.D. Ludus 90 (Toscana); CF 2001 (Toscana); Sporting Nuova Florida (Lazio); A.S.D. Borgo Vittoria Cit Turin (Piemonte); Acros 2008 (Lazio); A.S.D. Solidale Formia 2018 (Lazio); Polis. Gioconda Vignola 1983 (Emilia-Romagna); Arezzo Football Academy (Toscana); Polis. San Felice Circeo (Lazio); S.S.D. Colonna (Lazio); A.S.D. Fox Serramazzoni (Emilia – Romagna); A.S.D. Ronciglione United (Lazio); CSL Soccer 21 (Lazio); U.S.D. Monterotondo (Toscana); A.S.D. Città di Formia (Lazio); U.D. Montijo (Spagna – Serie C); Puembo Sporting Club (Ecuador); Play Soccer School (Sicilia); A.S.D. Canicattini Calcio (Sicilia).

La giornata si è poi conclusa con i saluti finali augurandosi una fitta di collaborazione futura tra le societa dilettantistiche e la grande realtà calcistica maltese Hamrun SpartansFC.