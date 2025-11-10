Siracusa capitale della filatelia: successo per l’Esposizione Nazionale “Siracusa 2025”

Il 7 e 8 novembre 2025 Siracusa è tornata protagonista nel panorama filatelico nazionale ospitando l’Esposizione Filatelica Nazionale e di Qualificazione “un quadro”, un evento d’eccezione organizzato dall’Unione Siciliana Collezionisti di Siracusa e dal Lions Club Filatelico Italiano, su incarico della Federazione fra le Società Filateliche Italiane.

Alla competizione hanno preso parte 63 collezioni presentate da 48 espositori, tra cui 11 collezionisti greci appartenenti alla Hellenic Philatelic Federation, ospite d’onore dell’iniziativa.

A decidere i riconoscimenti è stata una giuria composta da Luca Lavagnino (presidente), Luciano Calenda, Christos Gikas e Claudio Ernesto Manzati, quest’ultimo anche commissario della Federazione. Le sezioni di interofilia e maximafilia sono state valutate da Flavio Pini e Rosario D’Agata.

Cinque i grandi ori assegnati a “Siracusa 2025”. Il migliore in assoluto, con 93 punti, è stato Mario Capuano per la collezione “Pierre de Coubertin: dalle origini al Primo congresso olimpico”.

Bruno Crevato Selvaggi, presidente della Federazione fra le Società Filateliche Italiane, ha sottolineato il ruolo culturale dell’iniziativa: “In Italia oggi ci sono quattro poli principali per la filatelia espositiva: Bergamo, Vasto, Latina e Siracusa. La Federazione punta a organizzare mostre in cui i collezionisti possano confrontarsi e accrescere le proprie esperienze, coinvolgendo anche realtà europee. Quest’anno siamo felici di avere con noi i collezionisti greci, a testimonianza di un legame storico e culturale profondo”.

Christos Gikas, presidente della Federazione greca, ha espresso emozione per la partecipazione ellenica. “Siracusa è una città dalle origini greche – ha detto -, e per noi è un onore essere qui. Questa mostra rappresenta un ponte tra i nostri popoli, uniti dalla stessa passione per la filatelia”.

Leonardo Pipitone, presidente dell’Unione Siciliana Collezionisti, ha ricordato il percorso dell’associazione. “Dal 2017 – spiega Pipitone – Siracusa è diventata uno dei poli più rilevanti della filatelia italiana. Ogni anno organizziamo eventi, anche a tema locale o storico, come quelli dedicati alla Madonna delle Lacrime, all’Arma Aeronautica o ai 100 anni dell’idroscalo. E il 17 dicembre torneremo con un evento dedicato al passaggio della fiaccola olimpica”.

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha voluto rimarcare l’importanza culturale dell’appuntamento. “Rinnoviamo un evento a cui teniamo molto – ha precisato Italia -. In un’epoca dominata dalla comunicazione digitale, la filatelia ci aiuta a riscoprire la memoria, a celebrare i momenti importanti della nostra comunità e della nostra nazione. I francobolli raccontano la nostra storia e vogliamo che questa memoria resti viva anche attraverso mostre come questa”.