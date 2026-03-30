Siracusa capitale della vela giovanile siciliana

Un fantastico fine settimana quello appena trascorso per lo sport e la vela siciliana. Ospiti della Lega Navale Italiana sezione di Siracusa, 68 giovani atleti tra i 9 e i 14 anni si sono sfidati nelle acque antistanti il porto piccolo. Al timone dei loro Optimist i ragazzi e le ragazze, provenienti da Palermo, Marsala, Trapani, Messina, Ragusa, Ragusa e Siracusa hanno animato la terza prova del Campionato Regionale VII Zona.

“Complice un meteo favorevole – dichiara il presidente LNI sez. Siracusa Sebastiano Floridia – e una organizzazione impeccabile dei Circoli Velici Riuniti di Siracusa, la manifestazione ha avuto un grande successo. Esprimo grande soddisfazione per il lavoro di sinergia tra i Circoli Velici Ribellino, Aretusa, Magister Marine, Ortigia, che insieme ai padroni di casa della Lega Navale Italiana sez. Siracusa hanno permesso di realizzare questa importante manifestazione. E’ stato un vero piacere vedere con quanta energia, entusiasmo e preparazione tecnica questi giovanissimi sfidano il mare e se stessi nel rispetto delle regole e dell’ambiente che li circonda. Un plauso sincero agli istruttori e alle istruttrici che contribuiscono con passione alla formazione delle future generazioni”.

Ecco i risultati al termine delle quattro prove disputate: per la categoria Junioners (i più grandi): primo classificato Battaglia Alessandro del C.V. Kaucana Ragusa; secondo classificato Panzavecchia Antonio C.V. Velaclub Palermo; terzo classificato il siracusano Tabacco Paolo del C.V. Kaucana Ragusa. Per la categoria Cadetti (i più piccoli): primo classificato Cuccia Ferrer Luca del C.V. Sicilia Palermo; secondo classificato Monti Edoardo Dino del C.V. Marsala; terzo classificato Venturato Leone del Club Canot. Roggero Lauria Palermo. Da segnalare l’ottimo 4° posto del siracusano Oliva Edoardo della LNI Siracusa.