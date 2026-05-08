Siracusa capitale mediterranea della conoscenza: incontro di Avs

La Federazione di Siracusa di Sinistra Italiana-Avs ha organizzato per domani, a partire dalle 10:30, nei locali della sede del partito un incontro pubblico, aperto alla partecipazione di tutti sul futuro della città di Siracusa e di come renderla capitale mediterranea della conoscenza.

“Inviteremo ad un’analisi attenta e puntuale sulle condizioni in cui versa la città – si legge in una nota – le potenzialità inespresse e le dinamiche economiche e sociali che l’attraversano e che, se lette e interpretare correttamente, possono rappresentare la leva di cambiamento reale per fare di Siracusa una città con funzione extra regionale, appunto capitale mediterranea della conoscenza”.

Introdurrà i lavori Seby Zappulla, segretario provinciale di Sinistra Italiana-Avs, Francesco Azzaro curerà la relazione introduttiva.