Siracusa, i Carabinieri incontrano gli studenti del Brancati

Nell’ambito del progetto della diffusione della cultura della legalità tra i giovani e la cittadinanza, promosso dal Comando Generale dell’Arma in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, proseguono gli incontri dei Carabinieri nelle scuole.

Ieri mattina, presso il XII Istituto Comprensivo “V. Brancati” di Belvedere a Siracusa, i Carabinieri hanno incontrato gli studenti delle classi elementari.

L’incontro è stato tenuto dal Comandante della Compagnia, Maggiore Giancarlo Filippo Cravotta e dal Comandante della Stazione di Belvedere, Luogotenente Maurizio Capodieci, alla presenza della Dirigente Scolastica, Stefania Gallo.

Gli alunni delle classi elementari dell’Istituto, hanno trascorso una mattinata con i Carabinieri e hanno avuto modo di conoscere e provare alcuni equipaggiamenti, vedere i mezzi e soddisfare alcune curiosità. I ragazzini sono stati particolarmente coinvolti dalla presenza dei Carabinieri Cinofili di Nicolosi con il cane Eden, specializzato nella ricerca degli stupefacenti.

L’incontro è stata l’occasione per i Carabinieri per farsi conoscere e parlare ai più piccoli, con semplicità ed esempi concreti, di legalità.