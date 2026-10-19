Siracusa, Carbone lascia il Consiglio comunale e respinge le accuse davanti al Gip

Cronaca · Inchiesta Nexus

Conci Carbone si dimette dalla carica di vicepresidente del Consiglio comunale di Siracusa. La decisione arriva dopo il suo coinvolgimento nell’inchiesta Nexus sui presunti appalti truccati e nel giorno in cui l’esponente politica era attesa in tribunale per l’interrogatorio di garanzia.

Le dimissioni sono state anticipate con una nota dall’avvocato Sofia Amoddio, che assiste Carbone. Nel pomeriggio, secondo quanto riferito, la consigliera, autorizzata dal giudice per le indagini preliminari Antonella Coniglio, si presenterà davanti al segretario generale del Comune per formalizzare il passo indietro.

Le dimissioni di Concetta “Conci” Carbone dalla vicepresidenza del Consiglio comunale di Siracusa erano state formalizzate nella volontà dell’interessata già il 15 ottobre, prima del provvedimento di sospensione della Prefettura di Siracusa arrivato il 17. A ricostruire la sequenza è l’avvocato Sofia Amoddio, difensore della consigliera coinvolta nell’inchiesta Nexus sui presunti appalti truccati.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Secondo quanto riferito dalla legale, il 15 ottobre Carbone le avrebbe sottoscritto la volontà di dimettersi in modo irrevocabile. Il giorno successivo, la documentazione sarebbe stata depositata al giudice per le indagini preliminari e alla Procura europea. Nella stessa giornata, il gip Antonella Coniglio avrebbe autorizzato l’autenticazione della dichiarazione, consentendo di procedere alla formalizzazione dell’atto.

Il provvedimento di sospensione sarebbe arrivato il 17 ottobre, quando la decisione di lasciare l’incarico era già stata assunta. Amoddio sottolinea che Carbone ha scelto di dimettersi con effetto irrevocabile, accompagnando la decisione con una dichiarazione scritta per consentire al Consiglio comunale di proseguire la propria attività senza ulteriori riflessi sulla sua composizione. Nella comunicazione, l’ex vicepresidente avrebbe espresso fiducia nella correttezza del proprio operato e ringraziato per la collaborazione ricevuta durante il mandato.

Oggi intanto l’ex consigliere comunale si è presentata innanzi al Gip Antonella Coniglio per l’interrogatorio di garanzia. Nel corso dell’interrogatorio la Carbone avrebbe reso dichiarazioni spontanee, descritte dal suo legale come dettagliate e puntuali. La consigliera avrebbe chiarito di non aver mai firmato atti di gara, determine o mandati di pagamento, sostenendo di essersi occupata esclusivamente della vicenda relativa all’Ostello di Cassibile, una questione che, secondo la ricostruzione difensiva, avrebbe ereditato dal precedente assessore.

L’avvocato riferisce inoltre che la sua assistita avrebbe fornito precisazioni su diversi passaggi dell’ordinanza cautelare, negando di aver ricevuto o consegnato denaro a chiunque, così come di aver ottenuto altre utilità.

Amoddio riferisce che Carbone ha descritto il rapporto con Strazzulla come di natura amicale. La consigliera avrebbe inoltre dichiarato di non avere più rapporti, da ottobre/novembre 2025, con le persone menzionate nell’ordinanza.

Il prossimo passaggio annunciato dalla difesa sarà la richiesta di riesame della misura cautelare, attraverso la quale saranno sottoposte al vaglio del tribunale le contestazioni e le valutazioni poste alla base del provvedimento.