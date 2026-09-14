Siracusa, carcassa di un cane trovata in una busta di plastica

Cronaca · polizia ambientale

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Macabra scoperta nel pomeriggio venerdì, 11 settembre, in via Zara, nel quartiere Borgata di Siracusa, dove è stata rinvenuta la carcassa di un cane all’interno di una busta di plastica.

La segnalazione è partita da alcuni residenti della zona. Secondo le prime informazioni, il cane sarebbe deceduto da diversi giorni.

Sul posto è stata allertata la Polizia Ambientale, che ha avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze del ritrovamento e verificare eventuali responsabilità.

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I residenti denunciano inoltre una situazione di degrado nell’area, segnalando la presenza di accumuli di immondizia a poca distanza dal punto in cui è stata trovata la carcassa dell’animale.