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Cronaca polizia ambientale

Siracusa, carcassa di un cane trovata in una busta di plastica

di Oriana Gionfriddo ·
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Siracusa, carcassa di un cane trovata in una busta di plastica

Macabra scoperta nel pomeriggio venerdì, 11 settembre, in via Zara, nel quartiere Borgata di Siracusa, dove è stata rinvenuta la carcassa di un cane all’interno di una busta di plastica.

La segnalazione è partita da alcuni residenti della zona. Secondo le prime informazioni, il cane sarebbe deceduto da diversi giorni.

Sul posto è stata allertata la Polizia Ambientale, che ha avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze del ritrovamento e verificare eventuali responsabilità.

I residenti denunciano inoltre una situazione di degrado nell’area, segnalando la presenza di accumuli di immondizia a poca distanza dal punto in cui è stata trovata la carcassa dell’animale.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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