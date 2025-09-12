Siracusa, carcere al collasso: la Polizia Penitenziaria chiede rinforzi immediati

La Casa Circondariale di Siracusa è ormai “un carcere al collasso”. È quanto denunciano in una lettera indirizzata al Ministero della Giustizia e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria il segretario nazionale del Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria Massimiliano Di Carlo, il segretario provinciale Giuseppe Mandurino e il segretario locale Corrado Lorenzano.

Nella missiva i sindacalisti descrivono un quadro definito “ormai insostenibile”: carenze di organico gravi e diffuse, turni massacranti, impossibilità di fruire di riposi e permessi, pasti consumati all’interno delle sezioni senza cambio, aggressioni verbali e fisiche all’ordine del giorno.

Il personale di Polizia Penitenziaria, spiegano i firmatari, lavora ben al di sotto dei livelli minimi di sicurezza. Particolarmente critica la situazione degli ispettori: tra distacchi e lunghe assenze ne sono rimasti soltanto due, costretti a sospendere i propri incarichi per coprire i turni di sorveglianza. Nelle ore pomeridiane e notturne, compiti delicatissimi come la sorveglianza generale vengono affidati a figure di grado inferiore, “se va bene a un assistente capo, talvolta persino ad un agente scelto”.

Grave anche la questione disciplinare: i detenuti autori di aggressioni contro il personale non vengono trasferiti o sanzionati, come previsto dalle circolari del DAP, generando un diffuso senso di impunità.

“Paradossalmente – si legge nella lettera – i colleghi vittime di violenza si ritrovano a prestare servizio nello stesso reparto dove è ristretto il detenuto aggressore”.

Una situazione che alimenta la convinzione tra i detenuti che “tutto sia concesso, anche aggredire il personale, senza conseguenze”.

Alla premier Giorgia Meloni, al Ministro della Giustizia e agli organi di Governo competenti, la segreteria del Coordinamento Nazionale chiede un incremento concreto della pianta organica, anche attraverso arruolamenti straordinari e lo scorrimento immediato delle graduatorie.

“È indispensabile e urgente – scrivono Di Carlo, Mandurino e Lorenzano – un sostanziale adeguamento di organico, oggi più che mai, per ridare dignità al Corpo di Polizia Penitenziaria e ristabilire legalità, ordine e sicurezza negli istituti penitenziari”.

La denuncia segue altre segnalazioni provenienti da istituti penitenziari del distretto, ma a Siracusa la situazione appare particolarmente critica: tra turni massacranti, personale stremato e assenza di provvedimenti incisivi, il carcere rischia di “affondare del tutto”.