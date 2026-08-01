SIracusa. Carcere Cavadonna, il Pd denuncia: sovraffollamento oltre il 33%

Politica · visita ispettiva

Sovraffollamento, personale insufficiente, assistenza sanitaria inferiore agli standard minimi, strutture riadattate ma inadeguate. Sono questi alcuni degli elementi raccolti al termine delle ispezioni svolte nei penitenziari di Messina, Siracusa e Termini Imerese (Pa), effettuate dal Pd con il senatore Antonio Nicita e i deputati Stefania Marino e Peppe Provenzano, nell’ambito dell’iniziativa “Bisogna aver visto” avviata dal Partito nazionale, partendo dall’allarme sulle carceri lanciato dal procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia.

“A Messina, oltre all’assenza di alcune specifiche figure – spiegano Stefania Marino e Antonio Nicita – essendo unico presidio sanitario femminile italiano di ricovero, ci sono criticità legate in particolare alle visite familiari di donne detenute e ricoverate per motivi sanitari”.

“Mentre al Cavadonna di Siracusa – aggiunge Nicita – si registra la situazione più delicata in termini di sovraffollamento, con una popolazione carceraria superiore al 33 per cento di quanto previsto dalla pianta organica”.

“La visita alla casa circondariale di Termini Imerese – afferma Peppe Provenzano – ha confermato alcune criticità come la carenza di organico e le difficoltà che derivano dal sovraffollamento, pur in un quadro che resta in linea con la media nazionale. Accanto a questi aspetti, però – prosegue – , è emersa con forza un’altra esigenza: offrire ai detenuti occasioni per impiegare il proprio tempo in modo utile e costruttivo. Il tempo della pena deve poter essere anche il tempo della responsabilità, della formazione e del reinserimento. Per questo sarebbe importante che il Ministero promuovesse un programma nazionale dedicato alle attività educative, culturali, sportive e sociali negli istituti penitenziari, coinvolgendo i Comuni, il Terzo settore e il volontariato. Investire in questi percorsi significa – conclude – investire nella sicurezza, nella dignità della persona e in una società più coesa”.

In programma, nei prossimi giorni, visite ispettive di Antonio Nicita con il deputato regionale Nello Dipasquale nei penitenziari del Ragusano.