Siracusa, carenza idrica tra Borgata e Ortigia per una perdita nella condotta del serbatoio

Si è reso necessario ridurre temporaneamente e parzialmente l’erogazione idrica, al fine di evitare lo svuotamento del serbatoio

Nella tarda serata di ieri si è verificata una perdita idrica nella condotta di adduzione del serbatoio Teracati. Per questioni di sicurezza connesse all’intervento, si è reso necessario ridurre temporaneamente e parzialmente l’erogazione idrica, al fine di evitare lo svuotamento del serbatoio.

In questo momento, il sistema funziona regolarmente. Le eventuali anomalie ancora riscontrate dagli utenti soprattutto nelle zone di Borgata e Ortigia (dovute magari alla presenza di aria nelle condotte) si risolveranno nelle prossime ore, con il completo ripristino del normale servizio idrico.


