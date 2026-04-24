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Siracusa, carenza idrica tra Borgata e Ortigia

Il ritorno alla normalità, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire entro la serata

Il ritorno alla normalità, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire entro la serata

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A causa di un’improvvisa rottura della condotta di adduzione del serbatoio Teracati, si sta verificando una riduzione della portata e della pressione idrica nelle aree di Borgata e Ortigia.

Le squadre di Siam sono prontamente intervenute e stanno eseguendo i lavori necessari alla riparazione della perdita e al conseguente ripristino del regolare servizio idrico.

Il ritorno alla normalità, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire entro la serata.


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