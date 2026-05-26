Siracusa, carenza idrica. Zappulla: “Il sindaco riferisca in Consiglio”

“Come forze di opposizione abbiamo chiesto, di fronte al perdurare della mancanza d’acqua in larga parte della città, al Sindaco di riferire in Consiglio comunale e di spiegare quali iniziative intenda assumere per affrontare quella che continuiamo a definire una emergenza, ma che in realtà è un problema strutturale che si aggrava sempre di più”.

Così Sara Zappulla, consigliera comunale Gruppo Partito democratico.

“Infatti se l’acqua non arriva nelle case; se i siracusani sono costretti a comprare l’acqua da bere, anche quando arriva l’acqua ai rubinetti di casa; è dovuto ad una rete idrica ormai al collasso: con una rete di distribuzione che perde nel sottosuolo il 60% dell’acqua prelevata dalla falda acquifera. – dice Zappulla – Anziché affrontare alla radice il problema, si è scelta la via dei falsi rimedi, che hanno finito per peggiorare la situazione: alla mancanza di acqua nelle case si è pensato di sopperire stressando il sistema di prelievo dalla falda, con il risultato di aumentare la quantità di perdite. È così che aumentano la frequenza e la quantità di perdite e, con esse, aumenta la quantità di acqua che si perde nel sottosuolo”.

“In una provincia in cui l’acqua non manca, è paradossale che cittadini e famiglie debbano convivere con disservizi, dubbi sulla qualità, costi crescenti e continue preoccupazioni sulla tenuta del sistema idrico. – continua – Il problema non è quindi la mancanza della risorsa. Il problema è la gestione, la programmazione mancata, l’assenza di investimenti strutturali e il colpevole ritardo accumulato negli anni. La priorità quindi deve essere una: intervenire seriamente e in modo strutturale sulla rete idrica e sulle dispersioni. Perché ridurre le perdite non è un dettaglio tecnico per addetti ai lavori. È la chiave per ottenere tre risultati concreti: migliorare il servizio, ridurre l’eccessivo stress a cui sono sottoposti collettori e pozzi (a partire dalle pompe di emungimento) e abbassare i costi (anche quelli dell’energia elettrica) che pesano sui cittadini. Ogni metro cubo d’acqua disperso è acqua già captata, sollevata, con crescenti costi dell’energia, acqua già trattata e poi persa nel sottosuolo.

È uno spreco ambientale, economico e gestionale. Ed è uno spreco che ricade sui cittadini, in termini di costi e di disagi.

Se si riducono le dispersioni, si riduce la necessità di emungere continuamente dalla falda. E questo significa evitare di stressare una risorsa preziosa, evitare che l’intero sistema idrico venga tenuto in piedi solo aumentando prelievi e pressione sugli impianti. Continuare a rispondere alle perdite della rete idrica aumentando il prelievo è come riempire un secchio bucato: può funzionare per qualche ora, ma è una scelta che danneggia gli interessi della collettività. È un tirare a campare, che non risolve ma aggirava i problemi.

Accanto a questo, serve affrontare con urgenza anche il tema della qualità dell’acqua. La discussione sull’eventuale utilizzo, integrazione o miscelazione con le acque del Galermi va collocata dentro una strategia seria: migliorare la qualità della risorsa distribuita, ridurre i costi del sistema e garantire ai cittadini un’acqua più sostenibile, controllata e sicura. Ma nessuna soluzione può essere davvero efficace se non si interviene contestualmente sulla rete. Migliorare la fonte e lasciare invariato il colabrodo significa fare metà del lavoro, e farlo pure male.

Oggi Siracusa ha tre urgenze che devono camminare insieme: garantire l’acqua in ogni casa, migliorare la qualità dell’acqua e ridurre i costi per cittadini e famiglie. Ma per farlo servono investimenti veri, cantieri seri, programmazione, controllo del gestore, capacità di intercettare risorse e una politica che abbia finalmente il coraggio di dire che il problema non si risolve con annunci o rattoppi.

La verità è che la politica che ha amministrato Siracusa e la provincia negli ultimi dieci anni porta responsabilità pesanti. Sono stati persi treni importanti, finestre di finanziamento, opportunità strategiche. Una su tutte: il Pnrr. In questa provincia rischiamo di pagare debiti, mutui e costi per grandi opere, grandi spazi, grandi contenitori, senza aver fatto gli investimenti più necessari: quelli sulla rete idrica, sulle dispersioni, sulla qualità dell’acqua, sulla manutenzione delle infrastrutture che servono davvero alla vita quotidiana delle persone.

Mentre si attendono gli esiti dei ricorsi e controricorsi che stanno intralciando l’attività di Aretusacque, il Sindaco di Siracusa venga in aula e spieghi al consiglio comunale e alla città cosa intende fare, non solo per garantire l’acqua in ogni casa, ma anche per spiegare in che modo pensa di offrire un servizio idrico all’altezza delle esigenze della città.”

“Intanto domani saremo in Piazza Archimede al Sit In organizzato da CGIL, Forum e forze sociali per chiedere che la questione idrica venga affrontata con urgenza e con il coinvolgimento di tutte le istituzioni competenti”, conclude.