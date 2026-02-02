Siracusa, carenze igienico-sanitarie in due bar: sanzioni

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e da personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio effettuato sul Comune di Siracusa, hanno fermato 32 veicoli e identificato 58 persone, cinque uomini sono stati denunciati in stato di libertà e tre segnalati quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti, sei gli esercizi commerciali controllati.

Nel corso dei controlli amministrativi, i proprietari di due bar di Piazza Santa Lucia e Viale Tunisi sono stati segnalati per carenze igienico-sanitarie e sanzionati complessivamente per 4mila euro.

Uno degli esercenti è stato segnalato e sanzionato per somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione.