Siracusa, Carlo Assenza eletto luogotenente Governatore della Divisone 3 Sicilia Sud Est del Kiwanis

In concomitanza con il Passaggio della Campana del Kiwanis Club di Siracusa ed elezione di Laura La Mantia a Presidente del Club di Siracusa, si celebrerà domenica a Siracusa al Grande Hotel Alfeo il passaggio di consegne dei Lgt. Gov. con l’elezione di Carlo Assenza a Luogotenente Governatore della Divisione 3 Sicilia Sud Est.

Già Presidente del Kiwanis Club di Siracusa per ben due anni consecutivi, già Revisore dei Conti del Kiwanis Distretto Italia San Marino, ricopre ruoli di prestigio a livello nazionale partecipando a diversi comitati tecnici e istituzionali Distrettuali.

L’impegno del Kiwanis nel migliorare le condizioni di vita dei bambini nel mondo non si ferma. La mission del Kiwanis è migliorare il mondo un bambino ed una comunità alla volta. Il motto è “Serving the Children of the world”.

La grande famiglia kiwaniana dona ogni anno più di 18.5 milioni di ore di volontariato e investe più di 107 milioni di dollari nelle comunità sparse in tutto il mondo.

Il Kiwanis è presente in 82 Paesi ed Aree geografiche con oltre 16.000 club. Assieme ai giovani dei K-Kids, Builders Club, Key Club, CKI e Aktion Club, il Kiwanis conta su oltre 600.000 soci, dando vita ad un grande network mondiale di talenti, competenze ed esperienze.

Tutto questo è il Kiwanis nel mondo oltre alle tante iniziative locali a supporto della comunità vicino a noi. Il nuovo Luogotenente Governatore della Divisione 3 Carlo Assenza sarà quindi impegnato a coordinare le attività dei club della Divisione nel solco della tradizione e dell’impegno quotidiano nel sociale e ad affermare i principi kiwaniani: Affermare la supremazia dei valori umani e spirituali su quelli materiali; Incoraggiare l’uso quotidiano della Regola d’Oro in tutte le relazioni umane: “Fai agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te”; Promuovere la ricerca ed il raggiungimento dei più alti livelli sociali, lavorativi e professionali; Sviluppare, attraverso il precetto e l’esempio, un più Intelligente, efficace e durevole senso civico; Fornire, attraverso i Club Kiwanis, un pratico mezzo per formare amicizie stabili, per rendere un servizio altruistico e per costruire una comunità migliore; Collaborare nel creare e mantenere quel sano concetto civile ed alto ideale che rendono possibile incrementare i principi di rettitudine, di giustizia, di patriottismo e di buona volontà.