Siracusa, caro carburante, Nicita (Pd) rilancia: “sconti sulle accise per chi vive vicino alle raffinerie”

La crisi internazionale e il nuovo aumento del prezzo dei carburanti riportano al centro il tema del costo della benzina, soprattutto in territori come la Sicilia e il Siracusano, dove insistono grandi poli industriali e raffinerie ma senza, secondo il senatore del Pd Antonio Nicita, alcun beneficio concreto per i cittadini che vi abitano accanto.

La guerra in Iran rappresenta infatti soltanto l’ultimo fattore che si aggiunge a un quadro già pesante, fatto di rincari e tensioni sul fronte energetico. Ma il punto politico che il senatore dem vuole evidenziare è un altro: i territori che convivono con i costi ambientali della raffinazione non ricevono alcun vantaggio economico sul prezzo del carburante. Per questo Nicita annuncia di voler ripresentare nei prossimi giorni un emendamento già proposto in passato, con l’obiettivo di introdurre una riduzione o addirittura un’azzeramento delle accise per i cittadini residenti in un raggio compreso tra i 30 e i 50 chilometri dalle raffinerie. “Il prezzo medio viene fatto a tutti i cittadini italiani indipendentemente dalla localizzazione delle raffinerie – osserva Nicita – ma chi vive vicino a questi impianti subisce i costi ambientali della raffinazione senza avere alcun tipo di vantaggio”.

Per il senatore del Partito democratico si tratterebbe quindi di una misura di equità territoriale, pensata in particolare per una parte dei siciliani che vive a stretto contatto con le conseguenze dell’industria energetica. Nicita, però, allarga il ragionamento anche al quadro nazionale e attacca il governo sul modo in cui starebbe affrontando l’emergenza legata al caro carburante. A suo giudizio, infatti, l’esecutivo non starebbe mettendo in campo strumenti adeguati per contrastare quella che definisce una vera e propria speculazione in atto.

Il riferimento è al taglio temporaneo delle accise disposto dal governo, che secondo il parlamentare dem avrebbe effetti troppo limitati nel tempo e nelle ricadute reali. “È un piccolo taglio delle accise per circa 20 giorni – sostiene – che non solo non risolverà i problemi, ma permetterà nuova speculazione”.

La proposta di Nicita prova quindi a legare due questioni: da una parte il tema generale del caro benzina, dall’altra quello più specifico dei territori industriali siciliani, che continuano a pagare il prezzo ambientale della raffinazione senza poter contare, almeno finora, su alcuna compensazione diretta.