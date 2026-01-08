Siracusa, cartello contro Patrizia Maiorca: solidarietà di Cgil e Natura Sicula

Un gesto vile, anonimo e offensivo che va ben oltre l’imbrattamento di un cartello. La scritta comparsa al varco 31 dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, rivolta contro la presidente Patrizia Maiorca e contro l’Ente gestore, ha suscitato una ferma e corale reazione del mondo associativo, sindacale e della società civile siracusana.

A prendere posizione è il presidente di Natura Sicula, Fabio Morreale, che condanna senza esitazioni l’atto vandalico definendolo “un attacco diretto a tutti noi”.

“Non è solo un cartello imbrattato – afferma – ma un gesto ignobile che mescola ignoranza e arroganza. Davanti a un atto così vile la risposta non può che essere una sola: la coralità“. Secondo Morreale, il tentativo di intimidire o isolare chi si impegna quotidianamente per la tutela del patrimonio marino “è miseramente fallito“, perché l’Ente Gestore dell’AMP Plemmirio “non è solo“.

Attorno alla presidente Maiorca, sottolinea ancora Morreale, si è infatti stretto “un coro unanime di voci“: dall’associazionismo ambientalista siciliano alla società civile attiva e sensibile, fino a un’ampia parte della cittadinanza che riconosce nel mare “un bene comune da proteggere“.

“Siamo un fronte unico – conclude – un muro invalicabile a presidio della legalità e dell’ambiente. L’inciviltà di pochi non può scalfire la determinazione di molti“.

Alla solidarietà del mondo ambientalista si aggiunge anche quella delle donne della Cgil di Siracusa, che in una nota esprimono pieno sostegno a Patrizia Maiorca, “bersaglio dei soliti incivili che, dietro un pavido anonimato, scelgono di colpire chi si spende ogni giorno per la tutela degli animali e dell’ambiente“.