Siracusa, Casa del Pellegrino abbandonata: Sara Zappulla: “una soluzione per l’immobile”

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La Casa del Pellegrino torna al centro del dibattito politico in Consiglio comunale. A sollevare la questione è stata Sara Zappulla, consigliere comunale del Partito democratico, con un’interrogazione sulle condizioni dell’immobile, da tempo inutilizzato e spesso occupato da persone senza fissa dimora. L’interrogazione era inserita tra i punti affrontati nella seduta di question time, ma l’assenza dell’assessore competente ha portato alla scelta di trasformare la richiesta in un ordine del giorno che sarà discusso entro il mese di ottobre.

Al centro della segnalazione non c’è soltanto lo stato di abbandono della struttura, ma anche la necessità di individuare una destinazione per uno spazio considerato strategico per la città. “Questo è uno degli immobili di Siracusa che rimane fermo e immobile nel tempo – ha detto Zappulla -. Un luogo abbandonato all’incuria e lasciato a chi commette furti, infrazioni o a chi lì trova semplicemente riparo. Come altri immobili pubblici che da anni attendono una riqualificazione, come l’ex scuola di Villa Ortisi e Casa Monteforte”.

L’interrogazione era proiettata a sapere cosa intenda fare l’amministrazione comunale di quello spazio, come intenda metterlo in sicurezza e come dare risposte a chi lì trova un riparo. Insomma: individuare una destinazione e un modo per utilizzarli.

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Resta però il nodo del contenzioso tra il Comune di Siracusa e il Santuario della Madonna delle Lacrime. La Casa del Pellegrino, costruita per l’accoglienza dei pellegrini, è al centro di una controversia: il primo grado aveva dato un esito favorevole al Comune, ma il Cga ha riformato quella decisione, riconoscendo le ragioni del Santuario e il ripristino del comodato d’uso/disponibilità del bene da parte dell’ente religioso. Dopo la pronuncia dei giudici, si era aperta una fase di confronto per arrivare a un accordo operativo sulle modalità di gestione e destinazione dell’immobile. Ma probabilmente a causa di attriti di questi anni, tutto è fermo. Il problema è che sul piano pratico la struttura è rimasta in una situazione di degrado e abbandono, con episodi di intrusioni, danneggiamenti e incendi nella struttura. Una situazione che, secondo Zappulla, deve essere affrontata attraverso il dialogo.





“È importante parlare di dialogo e mettere da parte il risentimento che nel tempo ha condizionato la vita di quell’immobile e di quella zona – conclude -, la Casa del Pellegrino non può essere considerata soltanto un problema da risolvere, ma una possibile risorsa per il quartiere e per l’intera città. Non stiamo parlando di un immobile poco importante, ma di uno spazio strategico che potrebbe dare risposte importanti in un quartiere simbolo. Anche rispetto al Santuario e alla viabilità, potrebbe avere un ruolo molto rilevante”.