Siracusa, Casa del Pellegrino: al via martedì bonifica e messa in sicurezza dell’immobile

Attualità · OPERAZIONE CONGIUNTA

Prende il via martedì prossimo (6 ottobre) l’intervento congiunto per la bonifica e la messa in sicurezza della Casa del Pellegrino, al termine di un percorso di confronto e coordinamento promosso a livello istituzionale.

Dopo anni caratterizzati – specie a seguito della cessazione dell’attività ricettiva – dal progressivo deterioramento della struttura, da episodi di danneggiamento, vandalismo, incendi e occupazione abusiva da parte di persone in cerca di un riparo di fortuna, per l’immobile si apre adesso una nuova fase.

La questione è stata affrontata nel corso di un recente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Chiara Armenia, che ha posto al centro del confronto la problematica della sicurezza e del degrado che interessano non solo la struttura ma anche l’area circostante.

Proprio nell’ambito del percorso avviato dalla Prefettura, si è quindi svolto in Questura un tavolo tecnico finalizzato a definire modalità e tempi di un intervento congiunto. All’incontro hanno preso parte il Questore, Aldo Fusco, il capo di gabinetto della Questura, Francesco Bandiera, quello del Comune, Giuseppe Gibilisco, i rappresentanti della Curia, delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco, con la partecipazione della Polizia municipale e dei rappresentanti dei diversi settori comunali coinvolti.

All’esito della riunione, è stato concordato di procedere con un’azione coordinata di bonifica, verifica delle condizioni igienico-sanitarie e messa in sicurezza dell’immobile, con il coinvolgimento delle professionalità necessarie e nel rispetto delle competenze di ciascuna istituzione coinvolta.

Gli interventi prenderanno il via nella mattinata di martedì e proseguiranno nei giorni successivi, secondo un programma operativo che sarà definito anche sulla base delle condizioni riscontrate all’interno della struttura.

L’intervento programmato – necessario al ripristino delle condizioni di ordine e sicurezza pubblica, da un lato, e di tutela igienico-sanitaria, dall’altro – si pone quale importante misura anche di salvaguardia del patrimonio immobiliare del Comune e di disagio sociale.

Per questo motivo, accanto alle attività tecniche e alle necessarie operazioni di messa in sicurezza, sarà fondamentale il ruolo del settore Solidarietà sociale del Comune e degli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale, affinché le persone eventualmente presenti all’interno dello stabile possano essere incontrate, ascoltate e, laddove necessario, orientate verso i servizi e le forme di assistenza disponibili.

L’obiettivo è duplice: restituire sicurezza alla struttura e all’area circostante, senza perdere di vista la dignità delle persone che, in assenza di una soluzione abitativa, hanno finito per cercare lì un riparo.Non si tratta, dunque, semplicemente di liberare un immobile, ma di affrontare una situazione complessa nella quale il disagio abitativo si è intrecciato con l’abbandono della struttura, i problemi di sicurezza e una vicenda amministrativa e giudiziaria che ha coinvolto negli anni diversi soggetti istituzionali.

La Casa del Pellegrino è stata per lungo tempo un luogo destinato all’accoglienza. Oggi l’auspicio è che possa finalmente aprirsi un nuovo capitolo. Una fase in cui la tutela dell’ordine possa procedere insieme alla solidarietà, alla presa in carico delle fragilità e alla valorizzazione del patrimonio, restituendo alla città un immobile che per troppo tempo è rimasto sospeso tra contenziosi, abbandono ed emergenza sociale