Siracusa–Casertana si giocherà a porte aperte, nel pomeriggio via alla prevendita

Siracusa Calcio – Casertana FC si giocherà regolarmente a porte aperte. L’ufficialità è arrivata questa mattina da fonti vicine a Palazzo Vermexio, al termine di ore particolarmente delicate che avevano fatto temere seriamente l’ipotesi di una gara senza pubblico.

La conferma giunge dopo una mattinata intensa, caratterizzata da confronti e interlocuzioni tra istituzioni, società e soggetti privati per reperire le risorse necessarie a garantire lo svolgimento dell’incontro in condizioni di sicurezza. La partita, in programma domenica alle 12.30 allo stadio “De Simone”, è stata anche al centro di una riunione tenutasi in Prefettura, passaggio decisivo per sbloccare una situazione che appariva compromessa fino a poche ore prima.

Nel pomeriggio è attesa anche una nota ufficiale che metterà nero su bianco quanto già trapelato, oltre all’apertura della prevendita. L’auspicio è che la città risponda presente, riempiendo gli spalti e sostenendo la squadra in un momento particolarmente complesso della stagione.

Resta infatti alta l’attenzione anche sul fronte sportivo e disciplinare. Sempre nel pomeriggio è atteso il pronunciamento del Tribunale Federale Nazionale FIGC, che dovrebbe infliggere una prima penalizzazione al Siracusa – si parla di sei punti – per i mancati pagamenti entro la scadenza del 16 dicembre.

In questo scenario, la presenza del pubblico rappresenta molto più di un semplice fattore ambientale: è un segnale di normalità e, soprattutto, una spinta fondamentale per una squadra chiamata a giocarsi tutto nelle ultime decisive settimane di campionato.