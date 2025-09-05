Siracusa, casetta dell’acqua vandalizzata

Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala:

“Casetta dell’acqua vandalizzata. Mi trovo a segnalare le condizioni in cui versa la casetta dell’acqua comunale al parco Ozanam nel quartiere Epipoli, vandalizzata – presumibilmente – dalle comitive di ragazzi che la utilizzano come parco giochi e bagni pubblici considerando la puzza nauseabonda che proviene dal retro. Parecchie volte soprattutto di sera ho dovuto discutere con alcuni di loro che con molta maleducazione non lasciavano l’accesso libero a chi si recava per prendere l’acqua. Oggi la situazione oltre al mancato funzionamento che dura da quasi un mese, era quella che si evince dalle foto, display spaccato e parte della copertura staccata. Hanno recato un grosso danno a tutti i residenti che la utilizzano molto spesso. Vi prego di segnalare”