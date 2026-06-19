Siracusa, caso Carbone, Ternullo prende le distanze: “parole che non dovrebbero mai essere pronunciate”

Arriva la prima presa (e fin qui unica) di posizione politica ufficiale dopo quanto accaduto ieri durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Siracusa, finita al centro delle polemiche per le parole rivolte dal consigliere comunale di Forza Italia, Leandro Marino alla vicepresidente del Consiglio comunale, Conci Carbone.

A intervenire è la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, che in una nota esprime disappunto per quanto avvenuto e prende nettamente le distanze dai toni utilizzati nel corso dell’assise cittadina.

“Ho appreso con dispiacere di quanto accaduto in queste ore in Consiglio comunale a Siracusa, dove la Presidente del Consiglio è stata oggetto di un attacco offensivo e sessista da parte del capogruppo di Forza Italia. Parole che non dovrebbero mai essere pronunciate“, afferma la parlamentare.

La senatrice rivolge quindi un messaggio diretto alla vicepresidente dell’aula. “Voglio rivolgere le mie scuse personali e sincere alla Presidente. Nessuna donna dovrebbe essere offesa o sminuita in ragione del proprio genere, men che meno all’interno delle istituzioni“.

Ternullo sottolinea inoltre come comportamenti di questo tipo non siano riconducibili ai principi del partito azzurro. “Questi comportamenti non rispecchiano i valori di Forza Italia – ancora la senatrice -, un partito liberale che crede nella dignità della persona e nella parità tra uomo e donna. Certi atteggiamenti non apparterranno mai alla nostra cultura politica”.

Le dichiarazioni della Ternullo rappresentano, al momento, l’unico intervento ufficiale arrivato dal mondo politico dopo l’episodio verificatosi in aula e che ha suscitato un ampio dibattito cittadino. Resta ora da capire se nelle prossime ore seguiranno ulteriori prese di posizione ufficiali, come accaduto già in altre occasioni da parte del partito o degli altri gruppi presenti in Consiglio comunale.