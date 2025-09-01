Siracusa, caso Giuliana: chiesta ancora l’archiviazione, depositato nuovo atto di opposizione

È stato depositato oggi l’ennesimo atto di opposizione contro la richiesta di archiviazione nel procedimento sulla morte della guardia giurata Calogero Massimo Giuliana, ucciso il 4 marzo 2017 con un colpo d’arma da fuoco mentre era in servizio nei pressi della raffineria Esso di Augusta.

La nuova richiesta di archiviazione era stata avanzata dal Procuratore Generale di Catania, secondo cui l’unico indagato non avrebbe partecipato direttamente all’omicidio – ormai riconosciuto come tale dagli stessi atti investigativi – ma sarebbe responsabile soltanto di favoreggiamento personale nei confronti di un terzo rimasto ignoto e di omissione di soccorso, avendo lasciato Giuliana agonizzante dopo lo sparo.





La famiglia, rappresentata dall’avvocato Alessandro Cotzìa, sostiene al contrario che l’indagato ebbe un ruolo primario e diretto, non solo nell’esecuzione dell’omicidio, ma anche nella successiva simulazione dell’auto-sparo, nei tentativi di depistaggio e nella manipolazione della scena del crimine. Ora la decisione spetta al Gip di Siracusa, che dovrà fissare un’udienza camerale per valutare la richiesta.

A gennaio 2024 il Gip Andrea Migneco aveva già respinto una precedente richiesta di archiviazione della Procura generale, disponendo ulteriori indagini. In quell’occasione il giudice aveva ritenuto più probabile l’ipotesi omicidiaria rispetto a quella dell’incidente, richiamando le perizie balistiche dei Ris di Messina, che ipotizzavano un colpo esploso da una mano esterna all’auto di servizio, e le valutazioni del medico legale.

Il giudice aveva sottolineato che gli elementi raccolti indicavano la necessità di chiarire il movente e di accertare il possibile coinvolgimento di altri soggetti legati ai furti seriali di carburante nella zona industriale, di cui Giuliana avrebbe potuto essere testimone scomodo.

Il fascicolo resta dunque aperto, e l’atto di opposizione conferma che, a distanza di oltre otto anni dalla morte della guardia giurata, la verità giudiziaria è ancora da scrivere. Toccherà nuovamente al Gip stabilire se vi siano i presupposti per un ulteriore approfondimento investigativo o se accogliere la linea del Procuratore Generale e chiudere così un lungo capitolo tragico e poco chiaro.