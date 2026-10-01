Siracusa, caso Giuliana, il Pg deposita nuovi atti: rinviata l’udienza preliminare

Cronaca · tribunale

Nuovo passaggio giudiziario nel procedimento a carico di Pierpaolo Vasques, accusato dell’omicidio della guardia giurata Calogero Massimo Giuliana, morto il 4 marzo 2017 ad Augusta mentre era in servizio. Questa mattina si è tenuta l’udienza preliminare e in apertura il legale della famiglia Giuliana, Alessandro Cotzìa, si è costituito parte civile nell’interesse della moglie della vittima, Nella Campisi, e dei tre figli Alessia, Davide e Antonino.

Nel corso dell’udienza è poi intervenuto il Procuratore generale di Catania, che ha depositato nel fascicolo del giudice nuovi atti processuali. Una produzione documentale che ha portato il difensore dell’imputato, l’avvocato Massimiliano Lipari, e il legale delle parti civili a chiedere un termine per poter esaminare la nuova documentazione acquisita. Il giudice ha quindi disposto il rinvio dell’udienza al 14 ottobre.

Sarà quella la data del prossimo passaggio rilevante del procedimento. Dopo aver esaminato i nuovi atti depositati oggi, la difesa di Vasques dovrà infatti comunicare al giudice e alle altre parti con quale rito intenderà procedere. Il procedimento arriva all’udienza preliminare a oltre nove anni dalla morte di Giuliana.