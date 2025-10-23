Siracusa, caso mensa alla Vittorini: tra lavori, sicurezza e viabilità. E Pantano rivela cosa accadrà alla pista Maiorca e al parcheggio di via Damone

Il cantiere della mensa scolastica dell’Istituto Elio Vittorini continua a far discutere, ma arrivano segnali di movimento dopo settimane di tensione tra genitori, scuola e amministrazione.

Il consigliere comunale Paolo Cavallaro, intervenuto sulla vicenda, ha chiarito che non vi è alcuno stallo imputabile alla Soprintendenza. “L’ente ha già dato le indicazioni necessarie per proseguire i lavori – spiega – e ora tocca al Comune agire in fretta per non perdere il finanziamento”. Cavallaro ha anche ribadito l’importanza di garantire la presenza costante della Polizia Municipale davanti alla scuola, “perché la sicurezza dei bambini non può attendere”.

Più tecnico e operativo l’intervento del consigliere Ivan Scimonelli, presidente della IV Commissione consiliare, che ha effettuato ieri un sopralluogo insieme all’assessore Enzo Pantano, al dirigente scolastico e alla Polizia Municipale. Scimonelli ha proposto la chiusura temporanea di via Regia Corte negli orari di ingresso e uscita, consentendo il passaggio solo a residenti e mezzi di servizio. L’amministrazione sta valutando la fattibilità della misura, che avrebbe l’obiettivo di ridurre i rischi per studenti e pedoni.

Infine, l’assessore Enzo Pantano ha confermato che i lavori ripartiranno nei prossimi giorni, grazie all’intesa raggiunta con la Soprintendenza. “La ditta tornerà sul cantiere già dalla prossima settimana – ha spiegato – e stiamo valutando se liberare parte della terra di risulta per ripristinare il cortile. Nel frattempo, installeremo nuovamente i paletti dissuasori e garantiremo una pattuglia fissa della Municipale”.

Pantano ha anche sottolineato che la questione viabilità va gestita “con equilibrio e prudenza”, per evitare di spostare il caos da via Regia Corte a viale Tica. “L’obiettivo è trovare una soluzione condivisa tra sicurezza e mobilità, senza penalizzare residenti e famiglie”.

Pista ciclabile Rossana Maiorca: al via i rilievi per la riqualificazione

Parallelamente, il Comune ha avviato i rilievi aerei con drone lungo la pista ciclabile Rossana Maiorca, chiusa per due giorni per consentire le operazioni in sicurezza. L’assessore Pantano ha illustrato il piano di riqualificazione complessiva dei 7,5 km del percorso, con nuove aree di sosta, arredi urbani, zone ristoro e interventi di manutenzione.

“L’obiettivo – spiega – è rendere la pista più sicura e attrattiva, trasformandola in un vero polmone verde per la città e per i turisti. Una volta redatto il progetto esecutivo, sarà più facile accedere ai bandi di finanziamento europei e nazionali.”

Parcheggio di via Damone: pronto al collaudo

Novità anche per il parcheggio di via Damone, destinato a diventare un punto strategico per la mobilità cittadina. Dopo mesi di attesa, la ditta ha completato le modifiche alle caditoie per la raccolta delle acque piovane, e lunedì ha firmato l’atto di sottomissione.

“Venerdì sarà registrato e da quel momento potremo procedere al collaudo – ha assicurato Pantano –. Dopodiché, sul parcheggio potremo finalmente procedere alla variante urbanistica”.