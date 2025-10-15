Siracusa, Caso Scieri: definitive le condanne per i due ex caporali della Folgore. Stavolta è finita

Diventano definitive le condanne per omicidio volontario in concorso nei confronti di due ex caporali della Folgore, Alessandro Panella e Luigi Zabara, per la morte del paracadutista di leva Emanuele Scieri, trovato senza vita nella caserma “Gamerra” di Pisa il 16 agosto 1999.

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dai due imputati, confermando così la sentenza della Corte d’Appello che, nel 2023, aveva ridotto le pene inflitte in primo grado: da 26 a 22 anni di reclusione per Panella e da 18 a 9 anni e 9 mesi per Zabara.

Un terzo sottufficiale dell’Esercito, Andrea Antico, era già stato assolto in via definitiva dalle stesse accuse. Assolti in precedenza anche l’ex comandante della Folgore, Enrico Celentano, e il suo ex aiutante maggiore, Salvatore Romondia, dall’accusa di favoreggiamento.

“A nome dell’associazione “Giustizia per Lele” posso finalmente affermare che è stata fatta giustizia per Emanuele Scieri e la sua famiglia. Una battaglia, la nostra, combattuta per 26 lunghi e interminabili anni che ha finalmente ottenuto il suo obiettivo: contribuire alla ricerca della verità sui fatti di quella dannata notte di agosto del 1999 quando senza un motivo venne spezzata con violenza e viltà la vita di un giovane e promettente ragazzo di soli 26 anni – dice Carlo Garozzo, presidente dell’associazione “Giustizia per Lele” – È un risultato importante che va oltre la condanna in sé e che racchiude un senso profondo di appartenenza collettivo e della collettività siracusana e pisana in particolare che mai hanno dimenticato Emanuele stringendosi sempre e comunque a fianco della famiglia Scieri; una famiglia distrutta che con dignità e compostezza ha ricercato senza sosta la verità sulla tragica morte del proprio caro. Queste condanne arrivano grazie alla testarda e determinata volontà della società civile nel mandare avanti una battaglia contro un’ingiustizia, contro i poteri forti, contro l’omertà di sistema, contro la prevaricazione e l’abuso di potere. Il dramma di Emanuele Scieri è stato innalzato ad altro, a qualcosa di più profondo e sentito e di questo ne siamo oggi più di ieri perfettamente consci. Occorre andare oltre le condanne per dare un senso a questi lunghi e interminabili anni di ingiustizia e sofferenza e lo dobbiamo ad Emanuele e alla sua famiglia. La tortuosa vicenda di Emanuele Scieri è patrimonio della nostra collettività e siamo certi che il suo inutile sacrificio contribuirà a costruire una società più sana nella quale valori quale amicizia, lealtà, caparbietà, determinazione aiuteranno a creare una società quanto più giusta e pulita possibile. Grazie a tutti coloro i quali hanno creduto in questo percorso di verità e giustizia, grazie a nome della gente di Emanuele”.