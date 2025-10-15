Tutto pronto a Portopalo per la V edizione del Mo’sta Fest

In collegamento con il Sindaco Rachele Rocca

Ultime news

3 minuti di lettura
26 anni dopo

Siracusa, Caso Scieri: definitive le condanne per i due ex caporali della Folgore. Stavolta è finita

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dai due imputati, confermando così la sentenza della Corte d’Appello

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dai due imputati, confermando così la sentenza della Corte d’Appello

3 minuti di lettura

Diventano definitive le condanne per omicidio volontario in concorso nei confronti di due ex caporali della Folgore, Alessandro Panella e Luigi Zabara, per la morte del paracadutista di leva Emanuele Scieri, trovato senza vita nella caserma “Gamerra” di Pisa il 16 agosto 1999.

Omicidio Scieri, in appello pene ridotte ai 2 ex caporali

Sentenza

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dai due imputati, confermando così la sentenza della Corte d’Appello che, nel 2023, aveva ridotto le pene inflitte in primo grado: da 26 a 22 anni di reclusione per Panella e da 18 a 9 anni e 9 mesi per Zabara.

Caso Scieri: l’accusa chiede condanna a 17 anni e mezzo per Antico, assolto in primo grado

Appello

Un terzo sottufficiale dell’Esercito, Andrea Antico, era già stato assolto in via definitiva dalle stesse accuse. Assolti in precedenza anche l’ex comandante della Folgore, Enrico Celentano, e il suo ex aiutante maggiore, Salvatore Romondia, dall’accusa di favoreggiamento.

“A nome dell’associazione “Giustizia per Lele” posso finalmente affermare che è stata fatta giustizia per Emanuele Scieri e la sua famiglia. Una battaglia, la nostra, combattuta per 26 lunghi e interminabili anni che ha finalmente ottenuto il suo obiettivo: contribuire alla ricerca della verità sui fatti di quella dannata notte di agosto del 1999 quando senza un motivo venne spezzata con violenza e viltà la vita di un giovane e promettente ragazzo di soli 26 anni – dice Carlo Garozzo, presidente dell’associazione “Giustizia per Lele” – È un risultato importante che va oltre la condanna in sé e che racchiude un senso profondo di appartenenza collettivo e della collettività siracusana e pisana in particolare che mai hanno dimenticato Emanuele stringendosi sempre e comunque a fianco della famiglia Scieri; una famiglia distrutta che con dignità e compostezza ha ricercato senza sosta la verità sulla tragica morte del proprio caro. Queste condanne arrivano grazie alla testarda e determinata volontà della società civile nel mandare avanti una battaglia contro un’ingiustizia, contro i poteri forti, contro l’omertà di sistema, contro la prevaricazione e l’abuso di potere. Il dramma di Emanuele Scieri è stato innalzato ad altro, a qualcosa di più profondo e sentito e di questo ne siamo oggi più di ieri perfettamente consci. Occorre andare oltre le condanne per dare un senso a questi lunghi e interminabili anni di ingiustizia e sofferenza e lo dobbiamo ad Emanuele e alla sua famiglia. La tortuosa vicenda di Emanuele Scieri è patrimonio della nostra collettività e siamo certi che il suo inutile sacrificio contribuirà a costruire una società più sana nella quale valori quale amicizia, lealtà, caparbietà, determinazione aiuteranno a creare una società quanto più giusta e pulita possibile. Grazie a tutti coloro i quali hanno creduto in questo percorso di verità e giustizia, grazie a nome della gente di Emanuele”.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni