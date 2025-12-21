Siracusa, caso Tony Drago. Avs: “l’Amministrazione intervenga subito con un Consiglio comunale ad hoc”

“È stato ed è imbarazzante il silenzio dell’Amministrazione Comunale relativamente al caso Tony Drago, il militare siracusano morto 11 anni fa nella caserma Sabatini di Roma, in questi 10 giorni successivi alla sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu) che non ha dato riscontro all’ipotesi del suicidio, mettendo in evidenza i tentativi di depistaggio, le carenze e le incongruenze nell’azione degli inquirenti italiani. Una sentenza che di fatto mette in dubbio le motivazioni di suicidio con cui il gip del tribunale di Roma archiviò il caso rilanciando di fatto l’ipotesi dell’omicidio per nonnismo”.

Così, in una nota stampa, Salvo La Delfa, coportavoce provinciale di Europa Verde Siracusa – Alleanza Verdi e Sinistra (AVS)

“È imbarazzante questo silenzio perché dietro questa vicenda c’è una famiglia siracusana che da anni lotta senza sosta per sapere la verità a cui la comunità siracusana, rappresentata da questa Amministrazione Comunale, non può non far sentire tutta la sua vicinanza, la sua solidarietà, il suo appoggio per comprendere esattamente cosa è avvenuto la sera del 5 luglio del 2014 nella caserma romana dell’ottavo Reggimento dei Lancieri di Montebello.

Una sorella e una madre, che sono sorelle e madri di tutti, che indomite cercano e vogliono giustizia alle quali non è possibile far mancare un appoggio concreto, mettendo in moto tutti gli strumenti che questa comunità possiede, per fare luce, per squarciare il muro di gomma, per chiedere di riaprire il caso soprattutto adesso che la Corte Europea ha condannato lo Stato italiano per come le indagini sulla morte di Tony Drago sono state condotte.

Distratti in questo periodo dai festeggiamenti di Santa Lucia e dall’approvazione in consiglio comunale del bilancio, l’Amministrazione Comunale intervenga subito e ufficialmente (anche convocando un Consiglio comunale ad hoc), evidenziando che a esigere giustizia non sono solamente i familiari ma è un’intera città che non ha mai dimenticato Tony e che continuerà a lottare, come fatto in altri casi che purtroppo hanno colpito la nostra comunità, perché nessun siracusano deve essere lasciato solo in simili circostanze.”