Siracusa, caso Tony Drago: il Consiglio comunale chiede una commissione parlamentare d’inchiesta. Zappulla: “verità e giustizia”

Il Consiglio comunale di Siracusa torna a occuparsi del caso Antonino “Tony” Drago e lo fa con un atto politico netto: all’unanimità l’assise ha impegnato il sindaco a trasmettere ai vertici del Parlamento la richiesta di una commissione parlamentare con poteri d’indagine che si occupi della vicenda, oltre a condividere la stessa richiesta con i consigli comunali dell’intera provincia. La scelta arriva al termine di un percorso avviato con il Consiglio comunale aperto, con l’obiettivo – ribadito in aula – di “tenere alta l’attenzione” e sostenere la famiglia nella richiesta di verità e giustizia.

Secondo quanto riportato, il documento (firmato da esponenti di tutti i gruppi) impegna il primo cittadino a inviare il deliberato ai presidenti di Camera e Senato, ai presidenti dei gruppi parlamentari e ai rappresentanti siracusani. Inoltre, prevede l’invio della richiesta ai presidenti dei Consigli comunali della provincia, per stimolare una presa di posizione corale.

Nel corso della seduta è intervenuta la prima firmataria della mozione, Sara Zappulla (Pd), che ha sottolineato il valore “collettivo” della richiesta: la vicenda di Tony Drago, ha spiegato, non può essere letta come una domanda isolata, ma come una richiesta di verità che riguarda l’intera comunità provinciale.

Zappulla ha inoltre richiamato il parallelo con casi già approdati a livello nazionale (il caso Scieri), ribadendo la necessità di far luce su ciò che oggi luce non ne ha e di condannare con forza ogni forma di nonnismo o violenza all’interno di luoghi che dovrebbero garantire tutela, sicurezza e disciplina.

Il mandato politico è chiaro: chiedere strumenti di approfondimento più incisivi rispetto a quelli finora esperiti, nella convinzione – emersa nel dibattito – che la vicenda meriti un’attenzione istituzionale di livello superiore. L’indirizzo approvato si inserisce in un quadro già annunciato nelle scorse settimane, quando la discussione sul caso Drago era stata inserita tra i punti all’ordine del giorno della seduta consiliare.

Con l’approvazione dell’atto, adesso la palla passa alla fase operativa: la trasmissione formale della richiesta a Camera e Senato e l’avvio del coinvolgimento degli altri consigli comunali della provincia.