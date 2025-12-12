Siracusa, Caso Tony Drago: la Cedu condanna l’Italia: “Indagini inefficaci sulla morte del caporale”

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 2 della Convenzione europea, ritenendo che lo Stato non abbia svolto un’indagine efficace sulla morte del caporale siracusano Tony Drago, avvenuta il 6 luglio 2014 nella caserma “Camillo Sabatini” di Roma.

Secondo i giudici di Strasburgo, le autorità italiane hanno condotto un’istruttoria “non completa, non accurata e priva di accertamenti fondamentali”, lasciando irrisolte domande essenziali sulla morte del giovane militare. Per questo motivo, l’Italia dovrà risarcire la madre di Drago con 42 mila euro per danno morale.

La mattina del 6 luglio 2014, alle 6.30, un sergente trovò il corpo di Tony Drago, 25 anni, nel cortile della caserma. L’inchiesta italiana concluse che si trattò di suicidio, sostenendo la tesi del lancio volontario da una finestra dell’edificio degli alloggi.

La madre del militare, però, non ha mai accettato questa versione. Per anni ha chiesto approfondimenti, riaperture delle indagini, nuove valutazioni tecniche. Esaurite le possibilità in Italia, ha presentato ricorso alla Corte di Strasburgo denunciando indagini superficiali, contraddittorie e prive della necessaria trasparenza.

La Corte non stabilisce se Tony Drago si sia suicidato. Ciò che afferma, con chiarezza, è che lo Stato italiano non ha dimostrato in modo convincente la propria ricostruzione dei fatti.

I giudici evidenziano come “la spiegazione del suicidio non può considerarsi sufficientemente convincente” con gli atti disponibili, che esistono “carenze che hanno compromesso l’accertamento dei fatti”, che le autorità non hanno adottato misure adeguate per conservare prove rilevanti e che l’indagine presenta lacune non colmate, che hanno reso impossibile ricostruire pienamente la dinamica della caduta.

La Cedu chiarisce che la sua decisione non indica una responsabilità per omicidio né ricostruisce la dinamica dell’evento: riguarda solo l’inefficacia dell’indagine svolta in Italia.

Per la famiglia Drago, la sentenza rappresenta un riscontro atteso da anni. La madre del caporale ha sempre contestato l’ipotesi del suicidio, chiedendo una ricostruzione imparziale e completa.

La Cedu riconosce che lo Stato non ha adempiuto all’obbligo di chiarire pienamente le circostanze della morte, obbligo particolarmente stringente quando una persona muore mentre si trova sotto la responsabilità delle istituzioni militari.

L’Italia dovrà quindi pagare 42.000 euro alla madre di Tony Drago per il danno morale subito a causa dell’indagine inadeguata. Nessun’altra misura viene imposta, ma la sentenza apre la strada a ulteriori valutazioni da parte della magistratura italiana.

La morte di Tony Drago è rimasta per anni avvolta da dubbi, ricorsi, perizie discordanti e indagini incomplete. Strasburgo ora afferma che lo Stato non ha fatto abbastanza per chiarire la verità.