Siracusa, caso Valeria Pandolfo: rinvio a giudizio per Marcus Pota

La Procura di Siracusa ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di Marcus Pota, accusato di maltrattamenti aggravati, morali e fisici, ai danni di Valeria Pandolfo, la donna siracusana trovata senza vita il 17 maggio 2021 nella casa del convivente a Prata Sannita, in provincia di Caserta.

La prima udienza è fissata per il 10 settembre 2026. Pota è già sotto processo per atti persecutori nei confronti di Mirella Abela, madre di Valeria.

Il caso ha avuto ampia risonanza mediatica grazie alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, condotta da Federica Sciarelli su Rai 3, dove la famiglia Pandolfo ha più volte chiesto giustizia.

A emergere, inoltre, un dettaglio inquietante: in una chat Marcus avrebbe scritto che Valeria era morta perché lui stesso le aveva somministrato del veleno per topi. Interpellato da una giornalista di Rai 3, l’uomo ha poi ridimensionato quelle parole, sostenendo di averle dette solo “per scandalo”, definendole “uno scherzo mio”.

Il 16 novembre 2022, la Procura di Santa Maria Capua Vetere aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo sulla morte di Valeria, ma la legale della famiglia, Gabriella Mazzone, si era opposta formalmente alla richiesta.

“Aspettiamo ancora giustizia”, ha detto la mamma di Valeria