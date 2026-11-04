Siracusa, Catania, Augusta e Pozzallo: quattro concorsi di idee per valorizzare i porti

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Arte pubblica, accoglienza turistica, sostenibilità e valorizzazione dell’identità locale sono al centro dei quattro concorsi di idee promossi dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale per i porti di Augusta, Catania, Siracusa e Pozzallo.

L’iniziativa punta a raccogliere proposte creative per migliorare alcuni spazi strategici di collegamento tra le aree portuali e il tessuto urbano. I concorsi si svolgeranno in un’unica fase, in forma anonima e attraverso una procedura telematica. Per ciascun bando è previsto un premio di 2.500 euro.

Catania: un nuovo percorso di accoglienza per i crocieristi

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A Catania l’intervento interessa il percorso pedonale compreso tra il terminal crociere e il varco Dusmet, uno dei principali collegamenti tra il porto e il centro storico. Il progetto dovrà migliorare l’accoglienza dei passeggeri attraverso un sistema coordinato di arredi, segnaletica, elementi informativi, installazioni artistiche e possibili spazi di sosta. Particolare attenzione dovrà essere dedicata all’identità della città, alla leggibilità del percorso e all’utilizzo di materiali resistenti alla salsedine, al sole e agli agenti atmosferici. La proposta dovrà integrarsi con le attività operative e con le esigenze di sicurezza del porto, trasformando il tragitto di uscita dei crocieristi in una prima esperienza di scoperta della città. Anche in questo caso il limite economico indicato per la realizzazione è di 20.000 euro, IVA inclusa.

Siracusa: un info point ecosostenibile vicino alla stazione marittima

Per il porto di Siracusa è prevista la progettazione di un info point crocieristico con pensiline ombreggianti, da collocare in un’area contigua alla stazione marittima passeggeri. La struttura dovrà funzionare come punto di accoglienza, orientamento e promozione del territorio, accompagnando i visitatori verso Ortigia e le principali attrazioni culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche della città. Il progetto dovrà prevedere una struttura leggera e rimovibile, una superficie interna compresa indicativamente tra 25 e 40 metri quadrati, piena accessibilità per le persone con mobilità ridotta, connessione Wi-Fi e strumenti digitali per l’informazione turistica. Il costo massimo stimato è pari a 20.000 euro, IVA inclusa.

Augusta: un’installazione artistica ecosostenibile

Nel porto di Augusta il concorso riguarda la progettazione di un’installazione artistica ecosostenibile nella Nuova Darsena Servizi. L’opera sarà inserita in un’area attualmente poco valorizzata, destinata a diventare uno spazio verde multifunzionale per il gioco, il relax e la socializzazione. L’obiettivo è creare un nuovo landmark contemporaneo capace di raccontare la storia portuale di Augusta, rafforzare il legame della città con il mare e promuovere i valori della sostenibilità ambientale. L’installazione dovrà resistere alle condizioni tipiche dell’ambiente marino e avere un’altezza massima di tre metri. Il costo complessivo stimato per la sua realizzazione non potrà superare 20.000 euro, IVA inclusa.

Pozzallo: un murales per raccontare il mare e l’identità locale

Il quarto concorso riguarda la realizzazione di un murales presso il Porto Piccolo di Pozzallo, in un’area frequentata da pescatori, diportisti, cittadini e visitatori. L’opera, sviluppata su una superficie complessiva di circa 120 metri quadrati, dovrà raccontare il rapporto tra Pozzallo e il mare, valorizzare la memoria portuale e sensibilizzare il pubblico sui temi della tutela ambientale. Le vernici dovranno essere ecologiche, atossiche, idrorepellenti e resistenti alla salsedine, ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici. Per la realizzazione del murales è previsto un limite economico di 4.000 euro, IVA inclusa.

Chi potrà partecipare

La disciplina definitiva della partecipazione sarà contenuta nei bandi e nei relativi disciplinari. In base alla normativa generale sui concorsi di idee, potranno essere ammessi professionisti abilitati, singoli o associati, società tra professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti, consorzi e altre forme organizzative previste dal Codice dei contratti pubblici. L’articolo 46 del D.Lgs. 36/2023 consente inoltre la partecipazione dei lavoratori dipendenti abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine, nel rispetto delle regole del rapporto di lavoro. Per artisti e creativi non iscritti a un ordine professionale sarà necessario verificare le disposizioni specifiche dei singoli bandi e l’eventuale possibilità di partecipare all’interno di un gruppo con un professionista abilitato. L’Autorità portuale si riserva infine la possibilità di affidare ai vincitori anche le successive fasi di progettazione e l’eventuale direzione dei lavori, subordinatamente alla disponibilità delle risorse e al possesso dei requisiti richiesti.

Con i quattro concorsi, i porti della Sicilia orientale diventano così laboratori di progettazione e creatività: luoghi nei quali arte, turismo e innovazione possono contribuire a costruire un rapporto più riconoscibile e accogliente tra infrastrutture portuali, città e comunità locali.