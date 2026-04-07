Siracusa, Caterina Pusateri presenta “La lettrice impaziente” alla Casa del Libro

Appuntamento con la letteratura il prossimo 10 aprile alle 18.30 a Ortigia, dove la libraia palermitana Caterina Pusateri presenterà il suo libro La lettrice impaziente, edito da SEM Edizioni.

L’incontro si terrà alla Casa del Libro e vedrà l’autrice dialogare con Leontine Regine, in un momento di confronto e condivisione dedicato alla passione per i libri.

Il volume racconta una storia personale e universale insieme: il rapporto profondo tra una lettrice e i libri che hanno segnato la sua vita. Con uno stile semplice e autentico, Pusateri descrive la capacità della lettura di offrire conforto, emozione e scoperta, trasformandosi di volta in volta in rifugio, avventura o occasione di crescita.

Tra ricordi e citazioni letterarie, l’autrice ripercorre il proprio percorso umano e professionale, mostrando come i libri possano creare legami, alimentare amicizie e aprire nuovi orizzonti. Un viaggio intimo che intreccia esperienze personali e grandi autori, da Jonathan Coe a Charles Bukowski, capaci di lasciare tracce profonde nella vita di chi legge.