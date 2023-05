Siracusa, causa maltempo annullato il “Prometeo Incatenato” in programma al Teatro Greco

Il maltempo che in questi giorni si sta abbattendo su Siracusa e sulla Sicilia orientale non dà tregua nemmeno per quanto riguarda gli spettacoli classici Inda al Teatro Greco.

La fondazione, infatti, con un messaggio sui propri canali social ha fatto sapere che a seguito dell’ordinanza della Protezione civile, che per la giornata di oggi prevede il massimo stato di allerta, la Fondazione Inda comunica che lo spettacolo Prometeo Incatenato in programma oggi, 21 maggio, alle 19, è stato annullato.

I possessori del biglietto potranno richiedere il rimborso entro 5 giorni secondo quanto previsto dal Regolamento spettacoli presente al seguente link https://www.indafondazione.org/biglietteria/

Quella di oggi era la prima delle sei “giornate siracusane” annunciate per la stagione 2023. Le prossime saranno domenica 4 giugno sempre in occasione del Prometeo Incatenato di Eschilo per la regia di Leo Muscato e la traduzione di Roberto Vecchioni; mercoledì 14 e domenica 18 giugno per Medea di Euripide per la regia di Federico Tiezzi nella traduzione di Massimo Fusillo; domenica 11 e giovedì 15 giugno per La Pace di Aristofane con la regia di Daniele Salvo nella traduzione di Nicola Cadoni.

In occasione di queste date i residenti in provincia di Siracusa, presentando un documento valido di riconoscimento, potranno acquistare fino a un massimo di due biglietti, al prezzo di 15 euro per ciascun biglietto.